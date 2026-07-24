Coches y Motos 24 JUL 2026 - 15:23h.

Fiabilidad japonesa, mucha eficiencia, calidad premium y precio de generalista

El deportivo de Mazda que muchos querrían poder comprar

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El nuevo Volkswagen T-Roc se ha convertido en uno de los SUV compactos más completos del mercado. Más grande, más bonito, mejor equipado y más eficiente que la versión saliente, siendo una de las mejores opciones actualmente en su segmento. Sin embargo, existen modelos que llevan tiempo marcando perfil que merecen ser tenidos muy en cuenta. Por ejemplo, el Mazda CX-30. El modelo japonés presenta una imagen elegante, llega bien equipado y dispone de electrificación ligera. Además, su precio promocional resulta mucho más atractivo que antes.

El Mazda CX-30 mide 4,40 metros de longitud, por lo que mantiene unas proporciones manejables. Su batalla alcanza los 2,66 metros y permite aprovechar correctamente el habitáculo. El maletero ofrece 430 litros, ampliables hasta los 1.406 litros. También compite directamente con los Toyota C-HR y Kia Niro.

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Un SUV compacto de carácter muy premium a precio de generalista

Su tarifa oficial es de 30.086 euros. Mazda lo anuncia por 27.170 euros al contado o 25.770 euros financiando la compra. La segunda opción exige una entrada de 6.820,79 euros. Después se pagan 36 mensualidades de 149 euros y una última cuota de 16.958,03 euros. Conviene valorar el coste completo.

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Bajo el capó aparece un motor de gasolina e-Skyactiv G de 2.5 litros. Desarrolla 140 CV y 238 Nm de par máximo. Está asistido por el sistema microhíbrido Mazda M Hybrid de 24 voltios. La potencia llega a las ruedas delanteras mediante una caja de cambios manual de seis relaciones.

El CX-30 acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 194 km/h. Su consumo combinado se sitúa en seis litros cada 100 kilómetros. La electrificación permite obtener la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para acceder a las zonas urbanas con restricciones.

Equipamiento de primera categoría

El acabado Prime-Line incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, aire acondicionado y retrovisores eléctricos calefactados. También equipa Mazda Connect con pantalla de 10,25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Añade Alexa, equipo de sonido con seis altavoces, conexión USB-C y sensores traseros de aparcamiento. Mientras que la seguridad incorpora control de crucero adaptativo por radar y faros LED con nivelación automática.