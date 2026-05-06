Coches y Motos 06 MAY 2026 - 13:42h.

184 CV de potencia y un consumo inferior a los 5 litros cada 100 km

El deportivo de Mazda que muchos querrían poder comprar

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El Honda ZR-V se está consolidando como una de las opciones más interesantes del mercado. Un SUV urbano con enfoque práctico. Y con una propuesta que apuesta por la eficiencia, la suavidad de conducción y un comportamiento muy equilibrado.

Desde su llegada, ha ido ganando protagonismo. No busca ser el más llamativo. Pero sí uno de los más completos. Frente a rivales como el Kia Sportage, el Toyota Corolla Cross o el Nissan Qashqai, ofrece un enfoque más eficiente y fácil de usar en el día a día.

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Sus medidas lo colocan en una posición muy interesante. Con 4,56 metros de largo, 1,84 de ancho y una batalla de 2,65 metros, ofrece buen espacio interior. El maletero de 380 litros, ampliable hasta 1.312 litros, cumple. Es práctico. Y suficiente para un uso familiar.

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El Honda ZR-V está de oferta

En marcha, uno de sus puntos fuertes es la suavidad. Es muy fácil de conducir. Especialmente en ciudad, donde su sistema híbrido funciona de forma muy fluida. Sin tirones. Sin cambios bruscos. Todo pensado para el confort diario.

Un modelo que actualmente encontrarás de oferta en la web de Honda. Arranca en 38.750 euros al contado o 37.950 euros financiados, con cuotas desde 225 euros al mes, entrada de 10.515,50 euros y una cuota final de 26.322 euros.

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Así es el ZR-V más barato

El sistema HEV combina un motor de gasolina 2.0 de ciclo Atkinson con dos motores eléctricos. La potencia total es de 184 CV. Va asociado a un cambio automático e-CVT y tracción delantera. Una configuración centrada en la eficiencia.

Sus prestaciones son más que correctas. Hace el 0 a 100 en 7,9 segundos y alcanza 173 km/h. Puede circular en modo eléctrico en determinadas situaciones. Gracias a su batería de 1 kWh. Todo con un consumo medio de solo 4,8 l/100 km. Consume incluso menos que modelos más pequeños como el Mazda CX-30, que declara 5,9 l/100 km. Además, cuenta con etiqueta ECO de la DGT. Con todas sus ventajas en ciudad. Algo cada vez más importante. Especialmente en entornos urbanos con restricciones.

En equipamiento, la versión en oferta incluye el acabado Elegance. Cuenta con llantas de 18 pulgadas, pantalla de 9 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, cámara trasera y múltiples asistentes de seguridad. Todo de serie.