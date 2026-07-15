La marca alemana actualiza su icónico modelo familiar compacto

Lo hace combinando una versatilidad histórica de carga con motores altamente eficientes y tecnologías de última generación.

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Opel ha vuelto a revolucionar el mercado de los vehículos familiares compactos con el lanzamiento del nuevo Astra Sports Tourer. Este modelo, diseñado y fabricado íntegramente en la sede central de Rüsselsheim, representa la última evolución de una estirpe de éxitos comerciales que se remonta a más de seis décadas atrás. Aquel camino pionero lo inició con audacia el legendario Kadett A Caravan en el año 1963. El nuevo modelo combina ahora un diseño sumamente dinámico con la practicidad más absoluta, posicionándose como una alternativa ideal para las familias, los profesionales exigentes y los amantes del ocio al aire libre.

La historia de los familiares de Opel es la crónica de una constante innovación orientada a facilitar la vida de los usuarios. En 1963, el Kadett Caravan transformó por completo las reglas del juego de su época al ser el primer vehículo de su clase concebido simultáneamente para el transporte cómodo de pasajeros y mercancías pesadas. Aquel automóvil, que apenas medía 3,92 metros de largo, asombró al público gracias a una tercera fila de asientos opcional que permitía albergar hasta seis personas. Su portón trasero de apertura vertical y los asientos posteriores completamente abatibles supusieron hitos funcionales sin precedentes en el panorama del motor europeo.

Un legado histórico de versatilidad sobre ruedas

Hoy en día, el nuevo Astra Sports Tourer recoge ese histórico testigo de versatilidad, pero adaptándolo por completo a las exigencias digitales. Con unas dimensiones exteriores modernas de 4,64 metros de longitud y 1,86 metros de anchura, este vehículo familiar destaca por ofrecer una habitabilidad interior excepcional. Su maletero de configuración variable es una de las grandes virtudes del modelo, ya que declara una capacidad de almacenamiento de hasta 1.634 litros con las plazas traseras totalmente plegadas en una práctica proporción de 40:20:40.

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Además, los diseñadores alemanes han prestado especial atención a la ergonomía. El umbral de carga se ha situado a una altura muy baja de tan solo 60 centímetros, lo que minimiza notablemente el esfuerzo físico requerido para introducir bultos voluminosos, maletas pesadas o equipamiento deportivo. En caso de necesidad, la longitud útil de carga interior puede alcanzar los 1,85 metros, permitiendo el transporte sencillo de tablas de surf o esquís de forma completamente segura y sin comprometer el confort de los ocupantes de las plazas delanteras.

Innovación tecnológica y propulsores

El apartado tecnológico del nuevo familiar destaca por la incorporación del sistema de iluminación adaptativa Intelli-Lux HD, que garantiza una visibilidad nocturna impecable sin deslumbrar a otros conductores. En el habitáculo cobran protagonismo los ergonómicos asientos Intelli-Seats, diseñados minuciosamente para evitar la fatiga en los trayectos más largos. En sintonía con las políticas de sostenibilidad del fabricante, el interior del habitáculo se ha revestido empleando materiales de origen cien por cien reciclado, reduciendo de este modo de forma drástica la huella ambiental.

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Bajo el capó, la marca alemana despliega una completa gama de sistemas de propulsión para adaptarse a cualquier tipo de necesidad de movilidad. Los conductores pueden optar por eficientes motores diésel, alternativas híbridas ligeras y una potente versión híbrida enchufable con una autonomía eléctrica superior a los 100 kilómetros en ciclo urbano. La gran estrella de la gama es el Astra Sports Tourer Electric de propulsión cien por cien eléctrica, que ofrece una destacada autonomía de hasta 445 kilómetros sin generar emisiones directas.