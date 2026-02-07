Opel convierte el Astra en el más bonito de la marca

Coches y Motos 07 FEB 2026 - 23:13h.

El Opel Astra se renueva en 2026 estrenando imagen y gama mecánica

Opel ha decidido cambiar el paso. Y lo ha hecho con diseño. Con imagen. Con una identidad visual mucho más ambiciosa. El protagonista es claro. El Astra. Un modelo histórico que ahora asume un nuevo rol. Ser el referente estético de toda la gama.

La actualización del Opel Astra para 2026 se nota desde lejos. El frontal es otro. Más limpio. Más tecnológico. Más afilado. La inspiración llega del Corsa GSE Vision Gran Turismo. Un guiño al futuro. El resultado es un compacto con mucha más presencia.

El Opel Astra se renueva estrenando nueva imagen

La parrilla Vizor evoluciona. Integra el logotipo iluminado. Todo forma un solo conjunto. La firma lumínica es más sofisticada. Más reconocible de noche. El Astra gana carácter. Y elegancia. Por primera vez, se siente realmente premium dentro de Opel.

La tecnología de iluminación da un salto clave. Estrena los faros Intelli-Lux HD. Un sistema matricial avanzado. Evita deslumbramientos. Reconoce señales. Ajusta la intensidad de los LED en tiempo real. Más seguridad. Más confort. Más calidad percibida.

Tres acabados y cuatro versiones mecánicas

La gama mecánica también se ordena. Cuatro opciones. Opel mantiene el diésel 1.5 de 130 CV. Asociado a un cambio automático de 8 velocidades. Pensado para flotas. Y grandes recorridos. Algo poco habitual hoy. Pero todavía demandado.

El resto apuesta por la electrificación. Un híbrido ligero de 145 CV. Eficiente. Suave. Un híbrido enchufable de 195 CV. Más de 80 km en modo eléctrico. Y una versión 100% eléctrica con batería de 58 kWh. Hasta 454 km de autonomía. Además, el Astra se ofrece con dos carrocerías. Cinco puertas y Sports Tourer familiar.

La gama se estructura en varios acabados. Edition, GS y Ultimate. Cada uno sube el nivel en diseño y equipamiento. En Alemania, los precios arrancan en 34.640 euros para el diésel Edition. Y alcanzan los 44.860 euros en el eléctrico Sports Tourer Ultimate. En España se conocerán pronto. Llegará antes del verano. Opel no solo ha renovado el Astra. Lo ha transformado en el más bonito de la marca. Y esta vez, sin discusión.