Más llamativo y, para la mayoría, mejor que el Skoda Kodiaq; espacio de sobra para toda la familia

Coches y Motos 14 JUL 2026 - 01:12h.

Kia tiene un SUV de 7 plazas con una excelente relación calidad/precio

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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El segmento de los SUV grandes se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes necesitan un coche espacioso, cómodo y preparado para viajar con toda la familia. Modelos como el Skoda Kodiaq llevan años siendo una referencia, pero existe un rival que ha conseguido situarse entre los más completos gracias a una combinación muy difícil de igualar de diseño, calidad, tecnología y versatilidad. Ese modelo es el Kia Sorento, un SUV que destaca por ofrecer siete plazas, una gran dotación de equipamiento y una imagen mucho más llamativa que la mayoría de sus competidores.

Además, las promociones disponibles hacen que su precio resulte especialmente competitivo dentro de una categoría donde cada vez existe una mayor oferta.

Un SUV de gran tamaño con siete plazas y mucho confort

El Kia Sorento mide cerca de 4,8 metros de longitud, unas dimensiones que le permiten ofrecer un habitáculo especialmente amplio. Está pensado para familias que necesitan espacio de verdad, tanto para los pasajeros como para el equipaje.

Uno de sus grandes atractivos es la posibilidad de contar con siete plazas. Las dos primeras filas ofrecen un espacio sobresaliente para viajar con total comodidad, mientras que la tercera fila resulta muy útil para transportar a dos ocupantes adicionales cuando es necesario. Cuando no se utiliza, puede plegarse para disponer de un enorme maletero, ideal para vacaciones, escapadas o el día a día.

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El diseño exterior también juega un papel importante. Frente a otros SUV de corte más clásico, el Sorento apuesta por una imagen moderna y robusta, con una gran parrilla delantera, una firma lumínica LED muy característica y unas líneas marcadas que le proporcionan una presencia muy destacada sobre el asfalto.

En el interior mantiene un elevado nivel de calidad. Los materiales utilizados transmiten una excelente sensación de solidez, el diseño del salpicadero resulta moderno y funcional, y las dos pantallas digitales aportan un importante componente tecnológico sin complicar el manejo de las diferentes funciones del vehículo.

A ello se suma un completo equipamiento que incluye conectividad inalámbrica con smartphones, climatizador multizona, asistentes de conducción, cámaras de visión periférica, instrumentación digital y numerosos sistemas destinados a mejorar la seguridad y el confort en cualquier desplazamiento.

Mecánicas electrificadas y una excelente relación entre precio y producto

Otro de los grandes argumentos del Kia Sorento es su variedad de motores. La gama incluye versiones diésel para quienes recorren muchos kilómetros al año, además de alternativas híbridas e híbridas enchufables que permiten reducir de forma notable el consumo y disfrutar de las ventajas de las etiquetas medioambientales ECO y CERO.

En cualquiera de sus versiones, el Sorento destaca por ofrecer una conducción muy cómoda. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del firme, el aislamiento acústico crea un ambiente muy agradable en el habitáculo y la dirección transmite una gran sensación de seguridad tanto en ciudad como en carretera.

A pesar de su tamaño, resulta un coche sencillo de conducir gracias a la buena visibilidad y a los múltiples asistentes que facilitan las maniobras de aparcamiento y la conducción diaria.

Otro aspecto muy valorado por los compradores es la garantía de siete años que ofrece Kia, un elemento que aporta tranquilidad y refuerza todavía más la confianza en el modelo.

Con un diseño más llamativo que buena parte de sus rivales, un interior enorme, la posibilidad de disponer de siete plazas, una gama mecánica muy completa y un equipamiento difícil de igualar, el Kia Sorento se posiciona como una de las opciones más interesantes para quienes buscan un SUV familiar de gran tamaño. Para muchos conductores, reúne incluso más argumentos que el Skoda Kodiaq gracias a su equilibrio entre calidad, tecnología, confort y una imagen mucho más diferenciada.