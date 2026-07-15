El icono de KTM vuelve en 2027 más renovada y mejorada que nunca: así es la nueva 790 Duke

Coches y Motos 15 JUL 2026 - 15:51h.

No se sabe nada del precio, pero sí todas sus características

El nuevo motor de KTM es la mejor de la marca

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Los amantes de la KTM 790 Duke han recibido una noticia sensacional, después de enterarse de que está previsto que en 2027 regrese con más fuerza y presencia que nunca. Ya han adelantado que sufrirá una serie de importantes cambios y remodelaciones que afectarán a toda la estructura, por lo que promete convertirse en un éxito descomunal. Nosotros ya tenemos ganas de verla en acción, tras enterarnos de todo lo que ofrece.

Mantiene el motor bicilíndrico en paralelo LC8 de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, pero con una nueva imagen, y una ergonomía revisada, además de haber reducido el peso, para hacerla más ligera y agradable de conducir. Tampoco podemos descuidar el frontal rediseñado, la nueva carrocería o el depósito revisado, y conservando el planteamiento agresivo y directo que hace de esta moto una de las mejores del segmento.

Aparte, el motor cumple con la homologación Euro 5+, y presume de unas cifras excelentes, que la consolidan en el mercado. Declara una potencia de 105 CV, aunque se podrá limitar para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, y continuará contando con la más avanzada tecnología e instrumentación, y con numerosas ayudas para la conducción. Sin duda alguna, regresará con fuerza para convertirse en una compra obligatoria.

Sin noticias del nuevo precio de la KTM 790 Duke

Para lo que habrá que esperar un poco más es para conocer el precio que será necesario desembolsar a cambio de la nueva KTM 790 Duke, ya que no ha sido confirmado todavía. Sin embargo, se espera que tenga un coste accesible para la gran mayoría de bolsillos, y que casi todo el mundo se pueda permitir el lujo de adquirirla en propiedad.