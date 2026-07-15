El nuevo Honda ZR-V e:HEV evoluciona con más tecnología, pero sin subir el precio

Actualiza su SUV híbrido mediano con mejoras en equipamiento, seguridad y diseño exterior

Lo hace manteniendo sus tarifas de venta sin ningún incremento de precio

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La firma japonesa Honda acaba de presentar la renovación de su SUV mediano, el ZR-V e:HEV. Esta actualización consolida la destacada posición del modelo dentro de su competitiva gama. El vehículo evoluciona notablemente para ofrecer una imagen exterior mucho más elegante, un habitáculo refinado y una dotación tecnológica superior. Todas estas mejoras se introducen manteniendo intacto su comportamiento dinámico y la eficiencia que lo caracteriza, aumentando su atractivo premium.

Estéticamente, el nuevo modelo adopta cambios sutiles pero efectivos que potencian su sofisticación sin perder su esencia deportiva original. Toda la gama estrena unas atractivas llantas de aleación de 18 pulgadas, acompañadas de un logotipo frontal renovado en tonos negro y plateado. El acabado Advance destaca especialmente al integrar ahora los paragolpes, los estribos laterales y los pasos de rueda pintados en el mismo color de la carrocería. Además, la paleta cromática se actualiza con la incorporación de los modernos tonos Gris Urban Perlado y Azul Denim Metalizado.

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Habitáculo digitalizado y máximo confort interior

El interior del ZR-V se transforma por completo para brindar una experiencia de conducción mucho más placentera, tecnológica y sumamente confortable. El acabado Sport incorpora ahora una pantalla digital de 10,2 pulgadas que facilita la lectura de los datos esenciales del viaje mediante gráficos mejorados de alta definición. Además, añade un techo interior oscuro de estilo deportivo. Por su parte, el equipamiento premium Advance permite seleccionar elegantes acabados interiores en color claro y añade confortables asientos delanteros con sistema de ventilación activa.

En el apartado de seguridad activa, tanto la versión Sport como la Advance equipan ahora de serie el innovador sistema de cámara de monitorización del conductor. Este vanguardista dispositivo supervisa constantemente el nivel de atención del usuario, emitiendo alertas acústicas y visuales en caso de detectar fatiga o posibles distracciones al volante. Este nuevo asistente se integra perfectamente en el conjunto de ayudas a la conducción Honda SENSING, posicionando al modelo como un referente indiscutible de su segmento en protección y seguridad integral.

Misma motorización eficiente y coste sin cambios

Bajo el capó no hay sorpresas mecánicas. El SUV japonés mantiene su eficiente conjunto propulsor híbrido e:HEV de 184 CV, que combina un bloque de gasolina de 2,0 litros con dos motores eléctricos de alta respuesta. No obstante, la mecánica se ha optimizado convenientemente para cumplir con la estricta normativa de emisiones Euro 6e bis y con la última fase del Reglamento General de Seguridad.

A pesar de la inyección de tecnología, equipamiento y refinamiento estético, Honda ha tomado la decisión estratégica de mantener las tarifas de venta de su predecesor para no restar competitividad en el mercado nacional. El precio de salida de la versión Sport se sitúa en los 37.950 euros, mientras que la variante Advance arranca en los 42.450 euros.

Como opción comercial añadida, los clientes interesados pueden acceder al acabado Sport por una cuota mensual de 225 euros mediante el programa de financiación flexible denominado Honda Options.