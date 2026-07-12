McLaren 788HS, el adiós definitivo a una saga legendaria

Edición limitada de 200 unidades con 788 CV, aerodinámica extrema y el mayor rendimiento jamás alcanzado por la saga 720S

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McLaren ha desvelado el nuevo 788HS, el modelo que pone punto final a una de las sagas más exitosas de su historia reciente. Concebido como la evolución definitiva del 720S, el 750S y el 765LT, el nuevo “High Sport” se convierte en el tercer McLaren de producción en recibir la exclusiva denominación HS y estará limitado a solo 200 unidades, repartidas a partes iguales entre las variantes coupé y spider.

El corazón del 788HS es el conocido motor V8 biturbo M840T de 4.0 litros, que desarrolla 788 CV y 800 Nm de par. Asociado a un peso en seco de 1.265 kilogramos, permite alcanzar una relación potencia-peso de 623 CV por tonelada, la más alta lograda por cualquier modelo derivado de la plataforma del 720S.

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Las prestaciones sitúan al 788HS entre los superdeportivos más rápidos de la marca británica: acelera de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos, alcanza los 200 km/h en solo 7 segundos y llega hasta una velocidad máxima de 330 km/h.

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Aerodinámica inspirada en la competición

El 788HS incorpora el paquete aerodinámico más avanzado desarrollado para esta plataforma. Fabricado íntegramente en fibra de carbono, incluye un nuevo divisor frontal multizona, un capó con conducto en forma de S, un alerón trasero activo elevado y un difusor de inspiración Fórmula 1.

Según McLaren, estos elementos generan un 10% más de carga aerodinámica que el 765LT sin comprometer el equilibrio dinámico del vehículo. La marca también ofrece la posibilidad de equipar una carrocería completamente realizada en fibra de carbono vista, disponible en acabado brillante o satinado.

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El trabajo aerodinámico se complementa con una suspensión Proactive Chassis Control III específicamente recalibrada y una altura delantera rebajada en 5 milímetros respecto al 750S, lo que mejora la precisión y la respuesta en circuito.

Más conexión entre coche y conductor

McLaren ha querido que el 788HS no solo sea más rápido, sino también más emocionante. Para ello ha desarrollado una calibración exclusiva de los soportes del motor y un nuevo sistema de escape de titanio de cuatro salidas que intensifica la banda sonora del V8 biturbo en todo el rango de revoluciones.

El apartado dinámico se completa con frenos cerámicos de carbono derivados del McLaren Senna, pinzas delanteras monobloque de seis pistones y, por primera vez en esta serie de superdeportivos, un sistema de fijación central de las ruedas con llantas forjadas ultraligeras.

Un homenaje personalizable a la saga 720S

Cada unidad podrá configurarse de manera prácticamente única gracias a McLaren Special Operations (MSO). El habitáculo incorpora una consola central ligera de fibra de carbono, una placa conmemorativa, tapicerías con patrón de perforación exclusivo y distintivos HS específicos.

Henrik Wilhelmsmeyer, director comercial de McLaren Automotive, define el 788HS como “la máxima expresión de nuestra serie de superdeportivos” y un “broche de oro para un coche tan querido y aclamado por la crítica”.

Con esta edición limitada, McLaren cierra definitivamente el capítulo iniciado en 2017 con el 720S. El 788HS no solo representa el modelo más potente y avanzado de la familia, sino también una celebración del legado de una generación de superdeportivos que marcó una época dentro de la firma de Woking.