Volvo mete un “concierto” de Apple Music en tu coche

Lo hace mediante actualizaciones inalámbricas, ofreciendo sonido envolvente y control por voz

También ofrece tres meses de suscripción gratuita a los conductores

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Volvo Cars ha anunciado la integración nativa de Apple Music en más de dos millones de vehículos en todo el mundo a través de una actualización de software inalámbrica (OTA). Esta incorporación permitirá a todos los conductores acceder de forma directa y cómoda a su biblioteca musical completa desde el sistema multimedia del propio automóvil, eliminando la necesidad de vincular o utilizar un teléfono móvil externo. Así la firma automovilística sueca refuerza su firme apuesta por ofrecer una experiencia digital mucho más completa, conectada e intuitiva dentro del habitáculo.

El despliegue de esta nueva tecnología se realizará de manera progresiva en los diferentes modelos que sean totalmente compatibles con el sistema operativo actual de la compañía, mientras que el esperado nuevo SUV completamente eléctrico Volvo EX60 incluirá este servicio musical de serie desde sus primeras entregas oficiales previstas para este mismo verano.

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Experiencia digital y control por voz

Con esta integración tecnológica, los usuarios tendrán la oportunidad de iniciar sesión con su cuenta personal de Apple y disfrutar de un catálogo que supera los 100 millones de canciones completamente libres de publicidad, además de listas de reproducción personalizadas según sus gustos, emisoras de radio en directo y recomendaciones exclusivas.

El sistema informático permite controlar todas las funciones disponibles mediante la pantalla táctil central del vehículo o utilizando avanzados comandos de voz, facilitando un acceso rápido y seguro al contenido durante la conducción. Asimismo, la plataforma multimedia simplifica enormemente el cambio desde otros servicios de música en streaming competidores, ya que los nuevos suscriptores podrán transferir cómodamente toda su biblioteca musical y sus listas de reproducción previas para mantener intactas sus preferencias personales.

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Audio inmersivo tridimensional para la gama eléctrica

La experiencia de entretenimiento adquiere una dimensión especial en los nuevos modelos eléctricos de la marca sueca, específicamente en los Volvo EX60, EX90 y ES90. Estos vehículos de última generación incorporan una compatibilidad avanzada con el audio espacial de Apple Music mediante la revolucionaria tecnología Dolby Atmos. Esta solución técnica crea un sonido tridimensional envolvente que distribuye la música de manera estratégica por todo el habitáculo, ofreciendo una reproducción mucho más rica que los sistemas de audio convencionales de la industria automotriz mundial actual.

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Este efecto acústico se complementa con el exclusivo sistema opcional de sonido premium desarrollado por Bowers & Wilkins, diseñado para adaptarse a la acústica interior única de estos vehículos eléctricos. Por otra parte, la esperada actualización de software estará disponible de forma inmediata para una amplia gama de vehículos

fabricados desde el año modelo 2020 en adelante, abarcando las líneas de producto XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 y EC40, sujeto a las variaciones de disponibilidad en cada mercado. El fabricante sueco ofrecerá hasta tres meses gratuitos de suscripción a Apple Music tanto para nuevos usuarios como para determinados clientes recurrentes que cumplan fielmente con los requisitos establecidos en la promoción, la cual permanecerá plenamente vigente en la aplicación oficial Volvo Cars hasta el 6 de julio de 2027.