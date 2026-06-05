Coches y Motos 05 JUN 2026 - 21:09h.

Hasta 680 CV y 810 km de autonomía

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Volvo quiere dar un golpe sobre la mesa en el segmento de los SUV eléctricos premium. Y lo hace con el nuevo Volvo EX60, un modelo que apunta directamente a rivales como el Audi Q6 e-tron, el BMW iX3 o el Mercedes GLC eléctrico. La marca sueca apuesta por una combinación de tecnología, seguridad, diseño y autonomía para convertirse en una de las referencias de su categoría. Además, contará con una interesante variante Cross Country para quienes buscan una imagen más aventurera.

El nuevo EX60 destaca por unas dimensiones generosas. Mide 4,80 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,97 metros, lo que garantiza un habitáculo muy amplio. A ello se suma un maletero trasero de 523 litros, ampliable hasta 1.647 litros, además de un práctico maletero delantero. La variante Cross Country añade una mayor altura libre al suelo y una estética más robusta sin perder la esencia elegante que caracteriza a Volvo.

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Un SUV de lujo para toda la familia

En el interior, el conductor se encuentra con una instrumentación digital de 11,5 pulgadas y una enorme pantalla OLED de 15 pulgadas situada en posición horizontal. Desde ella se controlan prácticamente todas las funciones del vehículo. Además, incorpora el avanzado asistente de voz basado en Google Gemini, capaz de ofrecer una experiencia mucho más natural e intuitiva.

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La gama mecánica arranca con la versión P6 Electric, que desarrolla 374 CV y 480 Nm de par máximo. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza una autonomía de hasta 620 kilómetros. Su precio parte de 64.900 euros al contado, aunque puede adquirirse desde 58.370 euros financiando parte de la operación.

Por encima encontramos variantes más interesantes. El P10 AWD eleva la potencia hasta 510 CV y ofrece tracción total. Además, mejora la aceleración hasta los 4,6 segundos y alcanza una autonomía de 660 kilómetros. Para quienes buscan máximas prestaciones, Volvo reserva el impresionante P12 AWD, con 680 CV, 790 Nm de par máximo y una autonomía anunciada de hasta 810 kilómetros.

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En equipamiento también da la talla

Desde el acabado Plus, el equipamiento es muy completo. Incluye faros Matrix LED, sistema de sonido Bose, control de crucero adaptativo, climatizador de tres zonas, bomba de calor, llave digital, asientos eléctricos y calefactados, techo panorámico, pantalla táctil de 15 pulgadas, monitorización de ángulo muerto y llantas de 20 pulgadas.

Por encima aparece el acabado Ultra, que añade cámara 360º, equipo de sonido Bowers & Wilkins de 1.820 W, faros Pixel LED, tapicería Nordico perforada, asientos ventilados y llantas de 21 pulgadas. El tope de precios está en 81.356 euros en la versión más potente y completa.