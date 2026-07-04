Más exclusivo que el Volvo XC60 y con un interior que sorprende

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 15:18h.

Muchos no lo consideran premium, pero tiene argumentos de sobra para competir con los mejores

El nuevo Volvo es, para muchos, el más bonito de la marca

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Durante años, Mazda ha demostrado que es capaz de fabricar coches con un nivel de calidad muy próximo al de las marcas premium, aunque sin disparar los precios. El mejor ejemplo es el CX-60, un SUV grande que destaca por su refinamiento, un habitáculo muy cuidado y un comportamiento que convence desde los primeros kilómetros. Un modelo que muchos consideran una alternativa real al Volvo XC60.

Su presencia es imponente. Con 4,74 metros de longitud, una batalla de 2,87 metros y un maletero de 570 litros, ofrece mucho espacio para viajar en familia. Si se abaten los asientos traseros, la capacidad alcanza unos destacados 1.726 litros, convirtiéndose en un aliado perfecto para el día a día y las escapadas.

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Dos versiones muy solventes a elegir

La gama arranca con un llamativo motor diésel de 3,3 litros asociado a un sistema de hibridación ligera, lo que le permite disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT. Desarrolla 200 CV y 450 Nm de par, trabaja junto a un cambio automático de ocho velocidades y envía la potencia al eje delantero. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza 212 km/h y homologa un consumo medio de solo 5,3 l/100 km.

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El acabado Prime-Line ya ofrece una dotación muy completa. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED con lavafaros, instrumentación digital de 12,3 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, sistema Mazda Connect, alarma, control de ángulo muerto y sensores de aparcamiento traseros, entre otros muchos elementos.

Para quienes buscan mayores prestaciones existe una interesante variante híbrida enchufable. Combina un motor de gasolina de 2,5 litros con otro eléctrico para desarrollar 327 CV y 500 Nm de par máximo. Gracias a su batería de 17,8 kWh, puede recorrer hasta 63 kilómetros en modo eléctrico. Además, acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,8 segundos, alcanza 200 km/h y homologa un consumo combinado de apenas 1,5 l/100 km con la batería cargada.

Precios de escándalo, por ajustados

El acabado mínimo de esta versión es el Exclusive-Line, que eleva todavía más la sensación de calidad. Incorpora llantas de 20 pulgadas, Head-Up Display, acceso sin llave, asientos delanteros y volante calefactados, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, una nueva firma luminosa LED y un interior con materiales suaves, costuras visibles y un ambiente que rezuma lujoso.

Y atención a los precios. La versión diésel parte desde 45.549 euros al contado o 43.549 euros financiados, mientras que el PHEV comienza en 45.953 euros al contado o 43.953 euros financiados.