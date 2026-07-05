Así son los nuevos Renault de GLP que ahorran hasta 750 euros al año

La marca renueva la gama GLP de Clio, Captur y Symbioz

Renault revitaliza el Clio, el utilitario que sigue siendo una de las opciones más bonitas del mercado

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Renault refuerza su apuesta por el gas licuado del petróleo (GLP) con una nueva generación de motores Eco-G de 120 CV destinada a los Clio, Captur y Symbioz. La marca francesa presenta una evolución que mejora las prestaciones, incrementa la autonomía y mantiene uno de los principales atractivos de esta tecnología: unos costes de utilización muy inferiores a los de un vehículo de gasolina convencional, sin renunciar a la etiqueta ECO.

La nueva mecánica combina un motor turbo de gasolina de tres cilindros y 1,2 litros con alimentación bifuel gasolina/GLP. Frente a la generación anterior, desarrolla 20 CV más y eleva el par máximo hasta los 200 Nm, lo que supone un incremento de 30 Nm y una respuesta más contundente desde bajas revoluciones.

Renault destaca que esta evolución permite ofrecer una conducción más dinámica y agradable, al tiempo que reduce las emisiones medias de CO₂ en torno a un 9% respecto a un motor de gasolina equivalente. Además, el precio más competitivo del GLP frente a la gasolina permite reducir el gasto anual en combustible entre 600 y 750 euros, dependiendo del modelo y del uso.

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Más potencia y hasta 1.500 kilómetros de autonomía

La infraestructura de repostaje también favorece la expansión de esta tecnología. En España ya existen más de 900 estaciones de servicio que suministran GLP, mientras que a escala mundial circulan más de 28 millones de vehículos impulsados por este combustible alternativo.

La nueva generación Eco-G equipa a Clio, Captur y Symbioz sobre la base del propulsor TCe 115 de inyección directa, adaptado para funcionar indistintamente con gasolina o GLP. El sistema cambia automáticamente de un combustible a otro cuando se agota el depósito de gas, aunque el conductor también puede seleccionar manualmente el modo de funcionamiento mediante un mando específico situado en el salpicadero.

Uno de los principales avances es el aumento de la capacidad del depósito de GLP hasta los 50 litros, un 25% más que antes. Gracias a ello, el Clio alcanza una autonomía conjunta de hasta 1.450 kilómetros, mientras que el Symbioz puede recorrer hasta 1.500 kilómetros combinando ambos depósitos.

En el caso del Clio, Renault introduce además una novedad poco habitual en este tipo de motorizaciones: una caja automática EDC de doble embrague. La transmisión permite cambios de marcha rápidos y sin interrupción del par, mejorando tanto el confort diario como las prestaciones. El utilitario acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, convirtiéndose en el Clio GLP más prestacional fabricado hasta la fecha.

Cuando funciona con GLP, el Clio Eco-G 120 registra un consumo desde 6,5 litros cada 100 kilómetros y emisiones a partir de 106 gramos de CO₂ por kilómetro.

Una alternativa económica con etiqueta ECO

Renault considera que el GLP continúa consolidándose como una solución de movilidad accesible para conductores particulares y profesionales. Además del menor coste por repostaje, ofrece una elevada estabilidad de precios frente a otros combustibles y permite acceder a las ventajas asociadas a la etiqueta ECO en las grandes ciudades.

La combinación de bajos costes de utilización, elevada autonomía y mejora de prestaciones busca ampliar el atractivo de esta tecnología en un momento en el que muchos usuarios buscan alternativas eficientes sin asumir el coste de adquisición de un vehículo completamente electrificado.