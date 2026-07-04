Renault revitaliza el Clio, el utilitario que sigue siendo una de las opciones más bonitas del mercado

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 18:41h.

El Clio sigue siendo una apuesta estratégica y clave para la marca francesa

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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No hace falta medir más de cuatro metros y medio ni tener una carrocería SUV para convertirse en una de las compras más recomendables del mercado. El Renault Clio demuestra que los utilitarios siguen teniendo mucho sentido gracias a una combinación muy difícil de igualar: un diseño atractivo, motores eficientes, un equipamiento cada vez más completo y un precio competitivo. Con las promociones que actualmente aplica la marca francesa, el modelo vuelve a ganar protagonismo y refuerza su posición como una de las referencias del segmento.

Lejos de quedarse estancado, el Clio ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias de los conductores. La última actualización ha modernizado su imagen, ha mejorado la calidad del habitáculo y ha incorporado más tecnología, manteniendo al mismo tiempo unas dimensiones ideales para el uso urbano. El resultado es un coche que sigue siendo una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un vehículo práctico sin renunciar al diseño.

Un aspecto más moderno y un habitáculo con un salto evidente de calidad

El Renault Clio siempre ha destacado por su estética, pero la última renovación ha conseguido darle una imagen todavía más sofisticada. El frontal estrena un diseño mucho más expresivo, con una parrilla renovada, nuevos paragolpes y una firma luminosa LED que le aporta una personalidad muy marcada incluso cuando circula de noche.

Su perfil mantiene unas líneas equilibradas y deportivas, mientras que la zaga conserva un aspecto elegante que ha permitido al modelo envejecer especialmente bien frente a muchos de sus rivales.

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El interior también evoluciona de forma notable. Renault ha rediseñado el salpicadero para ofrecer una imagen más tecnológica, presidida por una gran pantalla multimedia compatible con los principales sistemas de conectividad para smartphones. La instrumentación digital configurable y los nuevos acabados elevan la sensación de calidad y acercan al Clio a modelos de segmentos superiores.

Además, el espacio disponible está muy bien aprovechado. Las plazas delanteras ofrecen una posición de conducción cómoda y las traseras resultan suficientes para el uso habitual de una familia pequeña. El maletero, por su parte, continúa siendo uno de los más capaces de su categoría, aportando un plus de practicidad para el día a día.

Una gama eficiente y un precio que lo mantiene entre las mejores compras

La oferta mecánica del Renault Clio es uno de sus principales puntos fuertes. Los clientes pueden elegir entre motores de gasolina, versiones bifuel que utilizan gasolina y GLP, así como la eficiente tecnología híbrida E-Tech, que combina buenas prestaciones con unos consumos muy reducidos y la etiqueta ECO.

En conducción destaca por su equilibrio. Es un coche ágil en ciudad, donde sus dimensiones facilitan las maniobras y el aparcamiento, pero también ofrece un elevado nivel de confort cuando se afrontan desplazamientos por carretera. La suspensión absorbe bien las irregularidades y el aislamiento acústico permite viajar con una sensación de refinamiento superior a la habitual en este segmento.

A todo ello se suma un equipamiento muy competitivo, con asistentes de conducción, climatización, sistemas de conectividad, ayudas al aparcamiento y numerosos elementos de seguridad disponibles desde los acabados más accesibles.

Las promociones comerciales que Renault aplica actualmente permiten acceder al Clio en condiciones muy atractivas, reforzando una propuesta que ya destacaba por sí sola. Diseño, eficiencia, tecnología y un coste de adquisición ajustado convierten al utilitario francés en una de las opciones más inteligentes para quienes buscan un coche fiable, cómodo y atractivo para el uso diario, demostrando que sigue siendo uno de los modelos más completos y bonitos de su categoría.