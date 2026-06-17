Coches y Motos 17 JUN 2026 - 05:17h.

La marca francesa convierte a uno de sus mitos en un eléctrico top

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault vive uno de los momentos más importantes de su historia reciente. La marca francesa ha iniciado una profunda transformación de su gama con el objetivo de adaptarse a la nueva era de la movilidad eléctrica, pero lo ha hecho recurriendo a uno de los recursos más poderosos de su legado: recuperar un nombre capaz de despertar emociones. El nuevo Renault 5 E-Tech representa mucho más que un lanzamiento comercial; simboliza la unión entre pasado y futuro en un formato que está generando un enorme interés dentro del mercado europeo.

La llegada de este modelo supone un cambio de enfoque respecto a muchos de los eléctricos desarrollados durante los últimos años. Mientras numerosos fabricantes apostaban por diseños futuristas y conceptos muy alejados de los automóviles tradicionales, Renault decidió seguir una dirección diferente. La marca entendió que la electrificación también podía apoyarse en la emoción, el diseño y la personalidad.

No es ningún secreto que el Renault 5 original ocupa un lugar privilegiado en la historia del automóvil europeo. Durante décadas fue uno de los coches más populares del continente gracias a su sencillez, practicidad y carácter desenfadado. Ahora, esa misma filosofía regresa reinterpretada para una nueva generación de conductores.

Un diseño que ha enamorado al mercado

La estética es probablemente el aspecto más destacado del nuevo Renault 5 E-Tech. Los diseñadores han logrado recuperar numerosos rasgos visuales del modelo histórico sin convertir el vehículo en un simple ejercicio de nostalgia. El resultado es un automóvil moderno, atractivo y con una identidad claramente reconocible.

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El frontal combina elementos retro y tecnología actual mediante una firma luminosa muy característica y unas proporciones compactas que transmiten dinamismo. Las formas musculosas de la carrocería aportan personalidad, mientras que los detalles inspirados en el modelo original crean una conexión inmediata con la historia de la marca.

La vista lateral es igualmente llamativa. Los volúmenes están cuidadosamente trabajados para reforzar su aspecto urbano y deportivo. A diferencia de muchos eléctricos actuales, que priorizan exclusivamente la eficiencia aerodinámica, el Renault 5 apuesta por una imagen emocional y diferenciada.

Por otro lado, el interior mantiene la misma filosofía. La digitalización ocupa un papel protagonista, pero sin renunciar a una presentación atractiva y accesible. Renault ha conseguido combinar tecnología avanzada con un ambiente acogedor que evita la frialdad de algunos rivales.

El eléctrico que cambia la percepción del mercado

Más allá del diseño, el Renault 5 E-Tech destaca por su capacidad para atraer a conductores que nunca habían considerado comprar un vehículo eléctrico. Buena parte de su éxito radica en ofrecer una experiencia familiar y sencilla, eliminando algunas de las barreras psicológicas que todavía existen alrededor de este tipo de automóviles.

Cabe destacar que el modelo ha sido desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos, una decisión que permite optimizar el espacio interior, mejorar el comportamiento dinámico y aumentar la eficiencia energética. El resultado es un coche especialmente adaptado al uso urbano, aunque perfectamente válido para desplazamientos más largos.

La tecnología también desempeña un papel fundamental. Los sistemas de conectividad, las ayudas a la conducción y las soluciones digitales incorporadas permiten disfrutar de una experiencia moderna sin complicar el uso cotidiano del vehículo.

Además, Renault ha trabajado para convertir al nuevo Renault 5 en una opción más accesible dentro del mercado eléctrico. Esta estrategia busca ampliar el número de potenciales compradores y acercar la movilidad eléctrica a un público mucho más amplio.

Con el Renault 5 E-Tech, la firma francesa ha conseguido recuperar uno de sus mayores iconos y transformarlo en uno de los eléctricos más atractivos del momento. Su combinación de diseño, personalidad, tecnología y practicidad explica por qué se ha convertido en un modelo capaz de conquistar incluso a quienes nunca pensaron que un coche eléctrico podría despertarles interés.