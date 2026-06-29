Coches y Motos 29 JUN 2026 - 22:12h.

Un buen C-SUV a un precio tentador que lo convierte en una de las mejores opciones

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El segmento de los SUV compactos vive uno de sus momentos más competitivos, con una amplia oferta de modelos que buscan convencer a quienes necesitan un coche para todo. En ese escenario, el Renault Austral ha conseguido hacerse un hueco gracias a una combinación muy equilibrada de diseño, eficiencia, tecnología y confort. Ahora, además, la marca francesa ha decidido hacerlo todavía más atractivo con una importante rebaja que reduce notablemente su precio de acceso.

Esta promoción convierte al Austral en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un vehículo moderno, preparado para el día a día y capaz de afrontar largos viajes con el mismo nivel de comodidad. Frente a muchos de sus rivales, destaca por ofrecer un elevado nivel tecnológico, motores electrificados eficientes y un habitáculo muy bien aprovechado.

Un SUV pensado para adaptarse a cualquier situación

El Renault Austral ha sido desarrollado con un objetivo muy claro: ofrecer la máxima versatilidad. Sus dimensiones permiten disfrutar de un coche cómodo para utilizar en ciudad, pero al mismo tiempo suficientemente amplio para responder a las necesidades de una familia o de quienes realizan desplazamientos frecuentes por carretera.

El espacio interior es uno de sus grandes argumentos. Las plazas delanteras ofrecen una posición de conducción elevada y ergonómica, mientras que la segunda fila destaca por la amplitud disponible para piernas y cabeza. Además, la banqueta trasera deslizante permite modificar el espacio entre los pasajeros y el maletero, una solución muy práctica que aumenta todavía más la funcionalidad del conjunto.

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El maletero ofrece una capacidad muy competitiva dentro de su segmento, permitiendo transportar con facilidad equipaje para unas vacaciones, material deportivo o las compras de toda la semana sin problemas de espacio.

La gama mecánica es otro de los aspectos más destacados del Austral. Renault apuesta por motores microhíbridos con etiqueta ECO y, sobre todo, por la tecnología Full Hybrid E-Tech. Esta última combina un motor de gasolina con varios propulsores eléctricos para reducir el consumo y ofrecer una conducción especialmente eficiente sin necesidad de enchufar el coche.

En circulación, el sistema híbrido permite realizar numerosos trayectos urbanos utilizando el motor eléctrico durante buena parte del recorrido, reduciendo tanto el gasto de combustible como las emisiones. En carretera, por su parte, mantiene unas prestaciones más que suficientes para viajar con comodidad incluso con el vehículo cargado.

Mucha tecnología y un elevado confort de marcha

El interior del Renault Austral refleja la evolución de la marca francesa en materia de calidad y digitalización. El salpicadero está presidido por el sistema OpenR, formado por una instrumentación digital y una gran pantalla táctil central que ofrece una experiencia muy intuitiva y rápida. La integración de los servicios de Google facilita el uso de aplicaciones de navegación, asistentes de voz y diferentes funciones conectadas.

Dependiendo del acabado elegido, el Austral puede incorporar elementos como climatizador automático bizona, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, iluminación ambiental, cámara de visión de 360 grados, portón trasero eléctrico, asientos calefactados o sistema de sonido premium.

En materia de seguridad también presume de un equipamiento muy completo. Dispone de asistentes como el control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico o asistente de aparcamiento, tecnologías que hacen la conducción más cómoda y segura.

A nivel dinámico, uno de los puntos fuertes del Renault Austral es su equilibrio. La suspensión consigue filtrar con eficacia las irregularidades del asfalto, mientras que la dirección transmite precisión y confianza. El aislamiento acústico también está muy conseguido, permitiendo viajar con un elevado nivel de confort incluso en trayectos largos.

Gracias a la promoción actual, el Renault Austral se posiciona como una de las propuestas más completas de su categoría. Su amplitud, la eficiencia de sus mecánicas electrificadas, el elevado nivel tecnológico y un comportamiento muy equilibrado hacen que siga siendo una de las opciones más versátiles para quienes buscan un SUV preparado para cualquier tipo de uso sin realizar una inversión excesiva.