Coches y Motos 04 JUL 2026 - 13:33h.

El Captur combina buen diseño, tecnología y eficiencia a un precio muy razonable

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El mercado de los SUV urbanos continúa siendo uno de los más disputados, pero hay modelos que consiguen mantenerse entre los favoritos año tras año. Es el caso del Renault Captur, un vehículo que ha sabido evolucionar para seguir siendo competitivo frente a una oferta cada vez más amplia. Ahora, con una profunda actualización estética, un interior completamente rediseñado y un precio de acceso inferior a los 20.000 euros gracias a las promociones disponibles, el SUV francés vuelve a situarse como una de las compras más inteligentes de su categoría.

Además de estrenar una imagen mucho más moderna, el Captur mantiene una de sus grandes fortalezas: una gama mecánica muy variada que incluye versiones con etiqueta ECO, una característica cada vez más valorada por quienes viven o circulan habitualmente por grandes ciudades.

Un diseño renovado y un interior mucho más tecnológico

Renault ha aprovechado la renovación del Captur para actualizar su diseño siguiendo la nueva identidad visual de la marca. El frontal cambia por completo gracias a una parrilla de nuevo diseño, unos grupos ópticos más estilizados con tecnología LED y unos paragolpes que transmiten una imagen más robusta y sofisticada.

Los cambios continúan en el habitáculo, donde el salto respecto al modelo anterior es todavía más evidente. El salpicadero presenta un diseño mucho más limpio y moderno, dominado por una gran pantalla central desde la que se gestionan la mayoría de funciones del vehículo. También incorpora una instrumentación digital configurable y un sistema multimedia más rápido e intuitivo.

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La calidad percibida mejora gracias al empleo de nuevos materiales y acabados, mientras que la ergonomía sigue siendo uno de sus puntos fuertes. Todo está pensado para facilitar el uso diario, con numerosos huecos portaobjetos y una distribución muy práctica de los mandos.

Otro aspecto destacado es la modularidad. La banqueta trasera deslizante permite adaptar el espacio interior según las necesidades de cada momento, aumentando el espacio para los pasajeros o ampliando la capacidad del maletero cuando se necesita transportar más equipaje.

Etiqueta ECO, equipamiento completo y un precio muy competitivo

La gama mecánica del Renault Captur sigue siendo una de las más completas del segmento. Junto a los motores de gasolina tradicionales, la oferta incluye opciones microhíbridas con etiqueta ECO que permiten reducir el consumo y disfrutar de ventajas en muchas ciudades, además de versiones híbridas E-Tech para quienes buscan una conducción todavía más eficiente.

En cualquiera de sus variantes, el Captur ofrece un comportamiento equilibrado. Resulta cómodo en ciudad gracias a su tamaño contenido y su buena visibilidad, pero también transmite seguridad y confort cuando se circula por autopista o carreteras secundarias.

El equipamiento también juega un papel importante en su atractivo. Dependiendo del acabado, puede incorporar asistentes avanzados a la conducción, cámara de visión trasera, climatizador automático, llantas de aleación, acceso sin llave, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y múltiples sistemas de conectividad compatibles con los principales dispositivos.

Todo ello llega acompañado de un precio especialmente competitivo. Con las campañas comerciales actualmente disponibles, el Renault Captur puede adquirirse por menos de 20.000 euros en sus versiones de acceso, situándose como una de las alternativas con mejor relación entre precio, equipamiento y tecnología del segmento.

Gracias a su diseño actualizado, un interior claramente más moderno, una amplia oferta mecánica con versiones de etiqueta ECO y un coste de adquisición muy ajustado, el Renault Captur vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los SUV urbanos más populares. Es una opción muy equilibrada para quienes buscan un vehículo versátil, eficiente y preparado tanto para el uso cotidiano como para afrontar viajes con comodidad, sin necesidad de realizar un gran esfuerzo económico.