Tesla y MG no pueden con el nuevo Renault 5: hasta 410 km de autonomía para cambiar los eléctricos urbanos

Coches y Motos 02 JUL 2026 - 08:12h.

La marca francesa ha convertido a uno de sus iconos históricos en una referencia entre los EV actuales

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El segmento de los coches eléctricos urbanos vive una auténtica revolución y el Renault 5 E-Tech se ha convertido en uno de sus grandes protagonistas. La marca francesa ha recuperado uno de los nombres más emblemáticos de su historia para transformarlo en un modelo completamente eléctrico que combina diseño, tecnología y una autonomía capaz de ir mucho más allá de los desplazamientos diarios. Con hasta 410 kilómetros de alcance homologado en su versión más eficiente, el nuevo Renault 5 demuestra que los eléctricos compactos ya no tienen por qué limitarse exclusivamente al entorno urbano.

Frente a un mercado en el que cada vez aparecen más alternativas de marcas como MG, BYD o incluso Tesla con propuestas enfocadas a distintos segmentos, Renault apuesta por una receta diferente: un coche compacto, atractivo, bien equipado y con una autonomía suficiente para convertirse en el único vehículo de muchos conductores.

Un diseño que recupera un icono adaptado al siglo XXI

Uno de los principales argumentos del Renault 5 E-Tech es su imagen. La firma francesa ha sabido reinterpretar el diseño del modelo original para darle un aspecto completamente moderno sin perder los rasgos que hicieron del Renault 5 uno de los coches más populares de Europa durante décadas.

El resultado es un utilitario con una fuerte personalidad, líneas musculosas, una iluminación LED muy característica y numerosos detalles que recuerdan al modelo clásico. Lejos de apostar por un diseño futurista sin identidad, Renault ha conseguido crear un coche que resulta reconocible desde el primer vistazo y que destaca frente a la mayoría de sus rivales.

En el interior también se aprecia una evolución importante. El habitáculo apuesta por la digitalización con un cuadro de instrumentos completamente digital y un sistema multimedia de gran tamaño, pero mantiene un diseño agradable y funcional pensado para el uso diario. Los materiales, la calidad de los acabados y el aprovechamiento del espacio sitúan al Renault 5 entre las referencias del segmento.

Su tamaño compacto facilita la conducción en ciudad, pero al mismo tiempo ofrece un interior suficientemente amplio para cuatro ocupantes y un maletero práctico para el día a día.

Hasta 410 kilómetros para olvidarse de las limitaciones

La autonomía es otro de los grandes puntos fuertes del Renault 5 E-Tech. La versión equipada con la batería de mayor capacidad alcanza hasta 410 kilómetros homologados, una cifra que permite afrontar no solo los desplazamientos cotidianos, sino también viajes de media distancia con total tranquilidad.

A ello se suma un sistema de carga rápida que permite recuperar buena parte de la batería en poco tiempo, reduciendo las esperas durante los trayectos largos. De esta forma, Renault consigue que uno de los principales argumentos en contra de los coches eléctricos pierda cada vez más peso.

El nuevo Renault 5 también destaca por su equilibrio entre prestaciones y eficiencia. Su motor ofrece una respuesta inmediata, especialmente útil en circulación urbana, mientras que el bajo centro de gravedad proporcionado por la batería mejora la estabilidad y el comportamiento en carretera.

Además, el equipamiento disponible incluye numerosos asistentes a la conducción, sistemas avanzados de conectividad y diferentes funciones que mejoran tanto la seguridad como el confort durante cualquier trayecto.

Con este modelo, Renault demuestra que un coche eléctrico urbano puede ser mucho más que una alternativa para moverse por ciudad. Gracias a su combinación de diseño, autonomía, tecnología y precio competitivo, el Renault 5 E-Tech se posiciona como uno de los modelos más completos de su categoría y como una de las propuestas que mejor representan la nueva generación de vehículos eléctricos compactos.