Peugeot convierte en accesible el 3008, el SUV con uno de los precios más competitivos

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 19:18h.

El SUV francés es ahora una opción aún más tentadora

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 3008 atraviesa uno de sus mejores momentos. La última generación del SUV francés ha dado un importante salto en diseño, tecnología y eficiencia, consolidándose como una de las propuestas más atractivas dentro del segmento C-SUV. A todo ello se suma una política comercial muy agresiva que permite acceder al modelo con un precio especialmente competitivo, acercándolo a un mayor número de conductores.

Su nueva imagen rompe con los esquemas tradicionales gracias a una carrocería de inspiración fastback, líneas muy marcadas y un frontal que refleja la nueva identidad de la marca francesa. El resultado es un SUV con una presencia muy llamativa, capaz de destacar frente a alternativas mucho más conservadoras.

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Pero el Peugeot 3008 no solo busca conquistar por su diseño. También pretende ofrecer una experiencia de conducción moderna y un equipamiento propio de categorías superiores, convirtiéndose en una opción muy completa para quienes buscan renovar su coche.

Un interior que apuesta por la innovación y la calidad

Uno de los mayores atractivos del Peugeot 3008 se encuentra en su habitáculo. La marca ha apostado por un diseño futurista que gira alrededor del conocido Peugeot Panoramic i-Cockpit, un sistema que integra una gran pantalla curva flotante destinada tanto a la instrumentación como al sistema multimedia.

Esta configuración aporta una sensación tecnológica muy superior a la de buena parte de sus rivales y mejora la experiencia de uso gracias a una interfaz más intuitiva y personalizable.

Los materiales utilizados también contribuyen a elevar la percepción de calidad. El salpicadero presenta superficies acolchadas, molduras bien integradas y unos ajustes que transmiten una sensación de solidez muy convincente. Todo ello crea un ambiente agradable tanto para el conductor como para el resto de ocupantes.

El espacio interior resulta suficiente para cinco adultos, mientras que el maletero mantiene una capacidad muy competitiva dentro del segmento. Esto permite utilizar el vehículo tanto para el día a día como para viajes familiares, escapadas de fin de semana o desplazamientos largos con abundante equipaje.

A nivel tecnológico, dependiendo del acabado elegido, puede incorporar navegador, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, asistentes avanzados de conducción, cámaras de ayuda al aparcamiento, iluminación ambiental configurable y múltiples sistemas de seguridad activa.

Una gama adaptada a las nuevas necesidades del mercado

Otro de los puntos fuertes del Peugeot 3008 es la variedad de opciones mecánicas disponibles. La gama incluye versiones híbridas ligeras, híbridas enchufables y completamente eléctricas, permitiendo que cada conductor encuentre la configuración que mejor se adapta a sus necesidades y a su tipo de uso.

Las versiones híbridas ligeras destacan por reducir consumos y emisiones sin modificar los hábitos de conducción, mientras que las híbridas enchufables permiten recorrer muchos kilómetros en modo eléctrico cuando se dispone de un punto de carga. Por su parte, las variantes eléctricas ofrecen una alternativa pensada para quienes buscan una movilidad completamente libre de emisiones.

En carretera, el Peugeot 3008 destaca por su equilibrio. La suspensión ofrece un buen compromiso entre confort y estabilidad, la dirección resulta precisa y el aislamiento acústico contribuye a crear un ambiente muy agradable durante los viajes. Es un SUV que transmite confianza desde los primeros kilómetros y que se adapta con facilidad tanto a los desplazamientos urbanos como a las largas rutas por autopista.

Con un diseño muy diferenciado, un interior cargado de tecnología, una amplia oferta mecánica y un precio promocional especialmente competitivo, el Peugeot 3008 se posiciona como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un SUV moderno, bien equipado y preparado para responder con solvencia a las necesidades de la conducción actual.