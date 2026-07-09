La nueva Mitt ADV Pro al alcance de todos los bolsillos mejora a modelos más caros

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 13:08h.

Su equipamiento es uno de los puntos fuertes que tiene

La scooter Mitt City Vision a precio de ciclomotor es, para muchos, una de las mejores compras

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A la hora de hablar de motos pequeñas y polivalentes, que sean útiles para su uso diario, pero también para excursiones y aventuras de todo tipo, tenemos que detenernos a mencionar la Mitt ADV Pro. La firma española ha conseguido crear una scooter referente en todos los sentidos, que reúne buenas prestaciones, una estética campera y una calidad de acabados notable, con unos acabados muy completos y una fiabilidad que es de agradecer.

En el corazón de la moto se encuentra un propulsor de gasolina, con 125 centímetros cúbicos de cilindrada, de refrigeración líquida, inyección electrónica y cuatro válvulas, que entrega una potencia total de 14 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 12 Nm a 6.000 rpm. La transmisión es de tipo automática, mientras que el tamaño de la moto y su peso hace que sea muy fácil de manejar, perfecta para los menos experimentados.

Su equipamiento es uno de los puntos fuertes que tiene, pues no le faltan el sistema anti bloqueo de frenos ABS de dos canales, sistema de iluminación full LED, freno de estacionamiento, control de tracción TCS desconectable o discos en ambos ejes, por mencionar algunas cosas. De serie, también tiene una instrumentación digital mediante pantalla de siete pulgadas, con conectividad mirror link, caballete central y lateral o faros anti niebla.

3.095 es todo lo que hace falta a cambio de la Mitt ADV Pro

Obviamente, también importa el precio que hace falta desembolsar a cambio de la Mitt ADV Pro. Y todo el mundo queda sorprendido al comprobar que no se necesitan más que un total de 3.095 euros, lo que nos resulta un chollo con todas las letras, y una oportunidad que necesitas aprovechar. Porque a ese precio, es complicado encontrar algo igual.