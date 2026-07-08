La alternativa a la Yamaha TMAX que más gusta inspirada en la Africa Twin

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 22:47h.

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No dejan de aparecer rivales para la Yamaha TMAX, que puede perder el trono en el sector de las scooter próximamente. En especial, por culpa del auge tan increíble que han tenido las marcas chinas, que han producido modelos impresionantes, como es el caso de la Zontes 125 X, una moto con inspiración en la Honda Africa Twin, y que se ha consolidado como una de las más vendidas en el mercado. Es buena, bonita, segura, y sobre todo, muy barata.

Por todo esto, no dudamos en asegurar que hay pocas opciones mejores que esta scooter, que se puede manejar sin problema aunque únicamente dispongas del carné de coche, con más de tres años de antigüedad. El motor que utiliza es un mono cilíndrico de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, de refrigeración líquida, cuatro válvulas e inyección Bosch, con una potencia declarada de 15 CV a 8.700 revoluciones por minutos y un consumo ridículo, que no supera los 2,6 litros por cada 100 kilómetros.

El par máximo que entrega la moto asciende a 13 Nm a 6.500 rpm, y la estética es muy moderna, con un chasis ligero que hace que sea tan fácil y agradable de manejar. El depósito de combustible es de 11 litros, por lo que, junto a su bajo consumo, puede presumir de tener una importante autonomía, ideal para ir a donde quieras. Esto explica el por qué es una de las scooter más apreciadas, y una de las mejores opciones si buscas una moto de uso diario.

Conseguir la Zontes 125 X implica un gasto de 2.688 euros

Como hemos comentado antes, la Zontes 125 X implica una inversión mínima, de un total de 2.688 euros, lo que nos parece una ganga. Aprovecha la oportunidad y consigue una moto perfecta de principio a fin.