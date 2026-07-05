Zontes está enamorando a los amantes de las trail con una tricilíndrica para todos los bolsillos

Coches y Motos 05 JUL 2026 - 15:38h.

Se merece la mejor calificación posible

Zontes fabrica la scooter urbana que está conquistando Madrid y Barcelona

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Zontes siempre consigue sorprender, y lo último es una trail asequible para todas las economías, que se posiciona como una de las mejores opciones dentro de su segmento. Porque la 703 F es una oda al buen gusto, con unas características envidiables que le aportan personalidad, siendo muy completa en todos los aspectos, además de estar pensada para los viajes largos, tanto en rutas asfálticas como off-road. Por todo esto, se merece la mejor calificación posible.

El motor que equipa es de tres cilindros, con una cilindrada de 699 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 76 Nm a 7.500 rpm, unas cifras realmente llamativas. Asimismo, le acompañan un embrague anti-rebote y un quickshifter, mientras que el depósito de combustible, de 22 litros de capacidad, permite disponer de una gran autonomía. Para ser más concretos, es capaz de recorrer distancias superiores a los 440 kilómetros.

Cuenta con la homologación Euro 5+, y el consumo declarado es de 5 litros por cada 100 kilómetros. En la parte ciclo, resaltan la horquilla invertida Marzocchi regulable o el mono amortiguador Marzocchi, también regulable, mientras que no podemos olvidarnos del ABS de doble canal, desconectable detrás. Pero si nos tenemos que quedar con algo en concreto a la hora de hablar de esta moto tan sensacional, es con su razonable coste.

La Zontes 703 F implica un gasto total de 7.288 euros

Para llevarte a casa la Zontes 703 F no tendrás que hacer ninguna inversión astronómica, pues únicamente se necesitan un total de 7.288 euros, lo que a todos nos parece un precio muy accesible, que se puede pagar sin la necesidad de tener que realizar ningún gran esfuerzo. Así que no lo pienses mucho.