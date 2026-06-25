Ni Honda ni Zontes: esta scooter campera de 250cc cuesta como una 125 y está cargada de equipamiento

Coches y Motos 25 JUN 2026 - 18:49h.

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Hay una moto que se posiciona por encima de las propuestas de Honda, Zontes y otras marcas, y que destaca por un precio irrisorio, con un equipamiento y unas prestaciones magníficas. Se trata de una scooter campera, que responde al nombre de Voge SR3, y que nos parece complicado que nos pueda gustar más. Ya te advertimos de que es una opción sensacional en todos los aspectos, y que cumple con todos los requisitos para ser considerada como un acierto total.

Tiene aspiraciones GT, aunque su tamaño y su peso sean contenidos, y es ideal para los desplazamientos por la ciudad o por vías más rápidas. Es ligera y fácil de manejar, al pesar apenas un total de 165 kilos, y disfruta de unas líneas angulosas, que le otorgan una imagen deportiva y muy llamativa. El frontal es uno de los apartados más vistosos, gracias al faro delantero que acapara todo el protagonismo, y que integra la luz y los intermitentes, todo full LED, con una cámara HD para grabar todos nuestros viajes.

Pasando al interior de la moto, nos encontramos con un motor mono cilíndrico refrigerado por líquido, con una cilindrada de 244 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 25,5 CV. La moto cuenta con control de tracción, y a nivel de equipamiento presume de una pantalla digital TFT, con conectividad y navegación por flechas. Y hay que sumarle los puños calefactables, el freno de estacionamiento, el control de presión de los neumáticos o el sistema de arranque sin llave.

La Voge SR3 tiene un precio de venta de 3.992 euros

Para conseguir la Voge SR3, no tendrás que hacer ninguna inversión astronómica. Más bien, todo lo contrario, ya que bastará con poner sobre la mesa un total de 3.992 euros si quieres conseguirla, que es un chollo en toda regla.