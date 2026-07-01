El Kia accesible más bonito mejora

Coches y Motos 01 JUL 2026 - 11:49h.

El Kia EV2 supera ahora los 450 km de autonomía

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

Compartir







Kia lleva años demostrando que ya no es una marca que compite únicamente por precio. La firma coreana se ha convertido en uno de los fabricantes más dinámicos de Europa, con modelos que destacan por su diseño, tecnología y relación calidad-precio. Y ahora vuelve a dar un paso adelante con el Kia EV2, uno de los eléctricos más esperados del segmento urbano.

Este pequeño SUV ha conseguido llamar la atención desde su presentación gracias a una imagen moderna y atrevida. Sus líneas recuerdan a modelos de categorías superiores y transmiten una sensación de solidez poco habitual en un vehículo de su tamaño. Para muchos, es además el coche más atractivo entre las propuestas eléctricas asequibles de la marca.

Kia enriquece la gama del EV2 con dos nuevas versiones

La gran novedad llega ahora con una nueva versión enfocada a quienes buscan una mayor autonomía. Kia ha iniciado la producción de una variante equipada con una batería de 61 kWh de capacidad bruta y 58 kWh útiles, una configuración que permite recorrer hasta 453 kilómetros con una sola carga. Una cifra especialmente interesante para un SUV de vocación urbana.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Esta versión está asociada al acabado GT-Line, el más completo de la gama. Bajo el capó encontramos un motor eléctrico de 136 CV que prioriza la eficiencia frente a las prestaciones puras. El resultado es un vehículo equilibrado, cómodo para el día a día y perfectamente válido para afrontar desplazamientos largos sin preocupaciones.

El equipamiento también da un salto importante. Incluye elementos como asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados, volante calefactable, cámara de 360 grados, techo panorámico eléctrico, monitorización de ángulo muerto, iluminación ambiental, tapicería de cuero vegano y dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia.

Ya tienen precios en Países bajos

Por encima aparece además una nueva edición especial denominada Black-Line. Esta variante apuesta por una imagen más exclusiva gracias a detalles exteriores en negro, llantas específicas de 19 pulgadas y una atmósfera interior más sofisticada. También añade sistema de sonido Harman Kardon, llave digital 2.0 y un avanzado asistente de aparcamiento inteligente con control remoto.

En los Países Bajos, el nuevo Kia EV2 GT-Line de 61 kWh ya se comercializa por 39.895 euros, mientras que la edición especial Black-Line alcanza los 40.295 euros. Las primeras unidades llegarán a distintos mercados europeos después del verano.