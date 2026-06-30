La alternativa al BMW X1 que la mayoría ve más bonita y equipada por menos dinero

Coches y Motos 30 JUN 2026 - 11:23h.

Este SUV japonés es un buen 'plan b' a los alemanes

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

Compartir







Quienes buscan un SUV con un toque premium suelen fijarse en modelos como el BMW X1, uno de los referentes de la categoría. Sin embargo, no siempre es necesario acudir a una marca de lujo para disfrutar de un vehículo con una gran calidad de construcción, un diseño atractivo y un elevado nivel de equipamiento. El Mazda CX-5 es uno de esos modelos que lleva años demostrando que puede competir de tú a tú con los fabricantes alemanes, ofreciendo además una relación entre precio y producto muy difícil de igualar.

Con las promociones actuales, el SUV japonés se convierte en una de las opciones más interesantes para quienes quieren un coche elegante, cómodo y muy completo sin disparar el presupuesto. Su equilibrio entre diseño, confort, comportamiento dinámico y calidad interior hace que muchos conductores lo consideren una compra incluso más racional que algunas alternativas premium.

PUEDE INTERESARTE La nueva BMW es la moto más atractiva que ha fabricado BMW en los últimos años

Un diseño que sigue enamorando y un interior de gran calidad

Uno de los grandes atractivos del Mazda CX-5 es su diseño. La filosofía Kodo de la firma japonesa ha conseguido crear un SUV con una estética elegante, deportiva y atemporal que continúa llamando la atención pese al paso de los años. Su frontal transmite personalidad gracias a una gran parrilla y unos faros estilizados, mientras que la silueta combina líneas limpias con unas proporciones muy equilibradas.

Frente a otros SUV que recurren a un diseño más agresivo o recargado, el CX-5 apuesta por la sencillez y la elegancia, una fórmula que muchos compradores valoran especialmente.

Al abrir las puertas, la sensación de calidad continúa siendo uno de sus puntos fuertes. Mazda ha trabajado especialmente en los materiales, los ajustes y el aislamiento acústico, consiguiendo un ambiente que recuerda al de vehículos de categorías superiores. Los plásticos acolchados, los mandos con buen tacto y una ergonomía muy cuidada contribuyen a crear un habitáculo agradable tanto para el conductor como para los pasajeros.

Las plazas delanteras ofrecen una excelente posición de conducción y las traseras permiten viajar con comodidad a cuatro adultos, mientras que el maletero dispone de una capacidad suficiente para afrontar tanto el día a día como viajes familiares.

Tecnología, eficiencia y una conducción de referencia

Otro de los aspectos que convierten al Mazda CX-5 en una alternativa tan interesante es su completo equipamiento. Desde las versiones más accesibles incorpora elementos como pantalla multimedia, instrumentación digital, cámara de visión trasera, climatizador automático, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, faros LED y un amplio paquete de asistentes a la conducción.

En los acabados superiores aparecen elementos propios de segmentos premium, como la tapicería de cuero, los asientos calefactados y ventilados, el sistema de sonido Bose, el portón eléctrico, la cámara de visión de 360 grados o el techo solar panorámico.

La gama mecánica también ha evolucionado con la incorporación de motores microhíbridos que permiten obtener la etiqueta ECO sin renunciar a la suavidad y la fiabilidad de los motores de gasolina atmosféricos de Mazda. Esta tecnología ayuda a reducir el consumo y mejora la eficiencia, especialmente en recorridos urbanos.

En carretera, el CX-5 continúa siendo uno de los SUV con mejor comportamiento dinámico del segmento. La dirección ofrece una gran precisión, la suspensión consigue un excelente compromiso entre confort y estabilidad y el conjunto transmite una sensación de control que invita a realizar viajes largos con total tranquilidad.

Gracias a su equilibrio entre diseño, calidad, equipamiento y precio, el Mazda CX-5 sigue siendo una de las alternativas más inteligentes para quienes desean un SUV con aspiraciones premium sin asumir el elevado coste de modelos como el BMW X1. Un vehículo que demuestra que el lujo también puede encontrarse fuera de las marcas tradicionales y que sigue siendo una de las referencias más completas de su categoría.