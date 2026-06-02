La alternativa al Mazda CX-5 (para muchos desconocida) que sorprende por confort, tecnología y estética

Coches y Motos 02 JUN 2026 - 01:49h.

Un tapado entre los SUV familiares a tener muy en cuenta

El nuevo Mazda es, para muchos, la mayor maravilla de la marca

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Cuando se habla de SUV familiares, modelos como el Mazda CX-5 o el Toyota RAV4 suelen acaparar toda la atención. Sin embargo, existe una alternativa menos conocida que merece estar en cualquier lista de candidatos. Se trata del Subaru Forester, un vehículo que lleva décadas construyendo una reputación basada en la fiabilidad, la durabilidad y un comportamiento ejemplar en cualquier circunstancia.

La nueva generación del Forester mantiene esa filosofía, pero añade una imagen mucho más moderna y atractiva. Su diseño transmite robustez y elegancia a partes iguales. Además, sus dimensiones lo convierten en una opción muy interesante para las familias. Mide 4.670 mm de largo, cuenta con una batalla de 2.670 mm y ofrece un maletero de 508 litros, ampliable hasta 1.731 litros. Y compite con modelos como los mencionados Mazda CX-5 y Toyota RAV4, o el Skoda Kodiaq.

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Le sobran virtudes

Uno de los aspectos más valorados del modelo japonés es el nivel de confort que ofrece durante los viajes. La suspensión ofrece comodidad y aislamiento del habitáculo de forma notable. Esto permite recorrer largas distancias con una sensación de bienestar que sorprende incluso frente a algunos SUV de categorías superiores.

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A ello se suma una carga tecnológica muy completa desde el equipamiento de serie. El Forester incorpora sistemas como la frenada precolisión, el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, la detección de ángulo muerto, la frenada automática marcha atrás y un sistema de monitorización del conductor. Un conjunto que refuerza la seguridad y facilita la conducción diaria.

La gama gira alrededor de una única mecánica. Un motor gasolina 2.0 litros asistido por tecnología MHEV. Desarrolla 152 CV y 248 Nm de par máximo. Aunque no busca récords de prestaciones, ofrece una respuesta suave y progresiva. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,2 segundos, alcanza los 188 km/h y homologa un consumo combinado de 8,1 litros cada 100 kilómetros.

Equipamiento muy completo y precio muy competitivo

Otro punto fuerte es su equipamiento de confort. Incluye asientos delanteros calefactados, climatizador bizona, acceso sin llave, botón de arranque, volante de cuero, pantalla Full HD de 11,6 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, seis altavoces y llantas de aleación de 18 pulgadas. Tampoco faltan los sistemas SAWD, X-Mode y control de descenso de pendientes, muy apreciados fuera del asfalto.

Dichho esto, toca hablar del precio. Arranca en 40.900 euros al contado o 37.900 euros financiados. En esta última modalidad se ofrecen cuotas de 335,83 euros al mes durante 48 meses, una entrada de 10.323,96 euros y una cuota final de 19.336,20 euros.