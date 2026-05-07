Mazda convierte en accesible el SUV más deseado de su gama con nuevas configuraciones de precio contenido

Coches y Motos 07 MAY 2026 - 13:38h.

El nuevo CX-5 se convierte en la mejor arma de la marca japonesa

Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

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Mazda refuerza la gama del CX-5 con una oferta más ajustada para uno de sus SUV más importantes en Europa. El modelo, situado en el corazón del segmento medio, mantiene su enfoque familiar y su cuidada puesta a punto, pero ahora gana atractivo gracias a nuevas configuraciones que rebajan la barrera de entrada.

La propuesta parte de 31.200 euros con descuento aplicado, una cifra que lo coloca en una posición más competitiva frente a rivales generalistas de gran volumen. El CX-5 conserva una carrocería de 4,69 metros, cinco plazas y un maletero de 466 litros, unas cotas pensadas para un uso versátil sin recurrir a formatos de mayor tamaño.

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Una gama más sencilla y con etiqueta ECO

La oferta actual se articula en torno al motor 2.5 e-Skyactiv G con hibridación ligera, 141 CV, cambio automático y etiqueta ECO. Esta mecánica está disponible con tracción delantera o total, según acabado, lo que permite cubrir perfiles de uso distintos sin multiplicar en exceso la gama.

Los niveles Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line y Homura estructuran la oferta comercial. Desde el acabado de acceso ya se incluyen elementos como faros Full LED, control de crucero, alerta de cambio involuntario de carril, monitor de ángulo muerto, climatizador y conectividad con Apple CarPlay.

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Cabe destacar que la versión básica no queda planteada como una alternativa de precio reducido con dotación escasa. Mazda mantiene una estrategia basada en un equipamiento cerrado y razonablemente completo, una fórmula que simplifica la elección y limita el peso de los opcionales.

Los consumos homologados se sitúan entre 6,9 y 7,4 l/100 km, con emisiones de CO2 entre 157 y 169 g/km. No son cifras propias de un híbrido completo, pero la electrificación ligera permite acceder a la etiqueta ECO y mejora la eficiencia en escenarios urbanos y de circulación fluida.

Precio contenido sin renunciar al enfoque Mazda

El CX-5 ha construido buena parte de su reputación sobre la calidad percibida, el tacto de conducción y una presentación interior sobria. En este sentido, la reducción del precio de acceso no altera el posicionamiento del modelo, que sigue apostando por una conducción más precisa que la media del segmento.

La versión Prime-Line FWD automática se sitúa como el punto de entrada, mientras que las variantes con tracción total elevan el precio pero añaden un plus de seguridad y motricidad en firmes complicados. La gama culmina con el acabado Homura, más orientado a una imagen deportiva y a una dotación superior.

El movimiento resulta relevante en un mercado donde los SUV medianos han encarecido de forma notable sus tarifas durante los últimos años. Mazda busca así aumentar el atractivo del CX-5 frente a modelos como Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan o alternativas híbridas de marcas generalistas.

Con esta configuración, el Mazda CX-5 gana fuerza como opción racional dentro de la gama del fabricante japonés. Mantiene su carácter de SUV amplio, bien equipado y de comportamiento equilibrado, pero ahora suma un argumento decisivo: un precio de acceso más competitivo para uno de los modelos más reconocibles de la marca.