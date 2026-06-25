BMW tiene un familiar premium perfecto para recorrer muchos kilómetros en familia

Coches y Motos 25 JUN 2026 - 16:41h.

El Serie 5 Touring es uno de los mejores 'anti-SUV' del mercado

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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Mientras buena parte del mercado continúa desplazándose hacia los SUV, los familiares premium siguen demostrando que conservan numerosas ventajas para quienes realizan largos viajes de manera habitual. Más eficientes, más cómodos en carretera y con una capacidad de carga excepcional, este tipo de vehículos mantienen una propuesta difícil de igualar incluso por algunos todocaminos de categorías superiores. Entre los grandes referentes del segmento destaca el BMW Serie 5 Touring, uno de los modelos más completos de la marca alemana.

La nueva generación del familiar bávaro representa una evolución importante en prácticamente todos los apartados. BMW ha desarrollado un vehículo que combina tecnología de última generación, elevados niveles de confort y una versatilidad sobresaliente. El resultado es una propuesta diseñada para quienes buscan un automóvil capaz de afrontar miles de kilómetros con el máximo refinamiento posible.

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Lejos de ser simplemente una versión más práctica de la berlina Serie 5, el Touring posee una personalidad propia. Su enfoque está claramente orientado a las familias y a quienes necesitan un gran espacio de carga sin renunciar a una experiencia de conducción de primer nivel.

Diseño elegante y una presencia que transmite sofisticación

BMW ha conseguido que el Serie 5 Touring combine elegancia y funcionalidad de forma ejemplar. Su diseño mantiene las proporciones clásicas de un gran familiar europeo, aunque incorpora los rasgos más recientes de la marca para proyectar una imagen moderna y tecnológica.

El frontal destaca por una parrilla de gran tamaño y unos grupos ópticos estilizados que aportan carácter sin perder sofisticación. Las líneas de la carrocería han sido cuidadosamente trabajadas para transmitir dinamismo incluso en un vehículo claramente orientado a la practicidad.

La vista lateral refleja perfectamente la filosofía Touring. La prolongación del techo permite maximizar el espacio interior y la capacidad del maletero sin perjudicar la armonía del conjunto. El resultado es una silueta elegante que mantiene una excelente eficiencia aerodinámica, un aspecto especialmente importante en los viajes largos.

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La zaga completa un diseño equilibrado y refinado. El amplio portón facilita las operaciones de carga y descarga, mientras que los grupos ópticos y los detalles estéticos mantienen el nivel de sofisticación esperado en un modelo de estas características.

En el habitáculo se aprecia uno de los mayores avances del modelo. BMW ha apostado por una digitalización muy avanzada, integrando instrumentación y sistema multimedia dentro de una gran superficie curva que domina el salpicadero. La calidad de los materiales, los ajustes y los acabados sitúan al Serie 5 Touring entre las referencias de su categoría.

Espacio, confort y tecnología para devorar kilómetros

Si existe un escenario donde el BMW Serie 5 Touring demuestra todas sus cualidades es la carretera. El modelo ha sido concebido para ofrecer un elevado nivel de confort durante trayectos largos, una característica cada vez más difícil de encontrar en vehículos orientados principalmente a un uso urbano.

Los asientos destacan por su excelente ergonomía y por el apoyo que proporcionan durante muchas horas de conducción. Tanto las plazas delanteras como las traseras ofrecen una habitabilidad sobresaliente, permitiendo viajar con total comodidad incluso cuando el vehículo está ocupado por varios pasajeros.

Cabe destacar que el maletero constituye uno de los principales argumentos del modelo. Su capacidad permite transportar equipaje abundante sin comprometer el espacio destinado a los ocupantes, algo especialmente importante para familias que realizan viajes frecuentes o vacaciones de larga duración.

La oferta mecánica también desempeña un papel fundamental en su atractivo. BMW mantiene una gama compuesta por motores eficientes y de altas prestaciones, incluyendo variantes electrificadas que permiten reducir consumos sin renunciar al rendimiento característico de la marca.

Por otro lado, la tecnología ocupa un lugar protagonista. Los asistentes de conducción, los sistemas de conectividad y las funciones destinadas a incrementar el confort permiten disfrutar de una experiencia especialmente avanzada. Todo ello se combina con un comportamiento dinámico que continúa siendo una de las señas de identidad de BMW.

Llama especialmente la atención la capacidad del Serie 5 Touring para combinar dos mundos aparentemente opuestos. Por un lado ofrece espacio y practicidad propias de un gran vehículo familiar; por otro, mantiene un nivel de refinamiento, tecnología y placer de conducción que lo sitúan entre los mejores automóviles de su segmento.

El BMW Serie 5 Touring demuestra que los familiares premium siguen teniendo mucho sentido en el mercado actual. Su diseño elegante, una calidad de fabricación sobresaliente, una enorme capacidad de carga y un confort excepcional lo convierten en una de las mejores opciones para quienes recorren muchos kilómetros en familia y buscan una alternativa más eficiente y refinada que la mayoría de los SUV disponibles actualmente.