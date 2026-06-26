La alternativa al BMW X3 y Mercedes GLC más barata y, para muchos, igual de buena

Coches y Motos 26 JUN 2026 - 01:14h.

Este SUV japonés no tiene nada que envidiar a las premium alemanas

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Durante años, el segmento de los SUV premium ha estado dominado por fabricantes alemanes que han convertido modelos como el BMW X3 y el Mercedes-Benz GLC en auténticas referencias. Su combinación de tecnología, calidad y prestigio les ha permitido liderar una categoría especialmente importante para el mercado europeo. Sin embargo, en los últimos tiempos han aparecido alternativas capaces de competir de tú a tú con estos vehículos sin necesidad de alcanzar sus elevados precios.

Uno de los ejemplos más claros es el Mazda CX-60. El fabricante japonés ha dado un paso adelante muy importante con este modelo, desarrollando un SUV que combina una imagen sofisticada, una calidad de fabricación sobresaliente y una experiencia de conducción que poco tiene que envidiar a la de sus rivales más prestigiosos. El resultado es una propuesta que está logrando captar la atención de quienes buscan un vehículo premium desde una perspectiva diferente.

Mazda lleva años perfeccionando una estrategia basada en ofrecer productos cada vez más refinados. El CX-60 representa la culminación de ese proceso y demuestra hasta qué punto la marca japonesa ha conseguido acercarse a fabricantes tradicionalmente considerados de lujo. Todo ello manteniendo una política de precios más competitiva que la de muchas alternativas europeas.

Un diseño elegante que apuesta por la sofisticación

El Mazda CX-60 destaca por una filosofía de diseño que huye de los excesos visuales. Mientras algunos competidores recurren a líneas agresivas y numerosos elementos decorativos, el SUV japonés apuesta por la elegancia y la limpieza de formas.

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El frontal presenta una gran parrilla integrada con unos grupos ópticos estilizados que aportan una imagen moderna y tecnológica. Las superficies de la carrocería están cuidadosamente trabajadas para reflejar la luz de forma natural, una característica que se ha convertido en una de las señas de identidad de Mazda.

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La vista lateral transmite equilibrio y sofisticación. Las proporciones del vehículo están claramente orientadas a proyectar una presencia sólida y refinada, con un largo capó y una silueta que recuerda a modelos de segmentos superiores. Esta configuración contribuye a diferenciarlo de muchos SUV convencionales.

La parte trasera mantiene la misma filosofía estética. Los grupos ópticos y las líneas limpias de la carrocería generan una imagen elegante que consigue mantenerse atractiva sin depender de tendencias pasajeras.

Cabe destacar que el interior representa uno de los mayores argumentos del modelo. Mazda ha realizado un trabajo especialmente cuidado en la selección de materiales y acabados. La calidad percibida es sobresaliente y permite que el habitáculo compita directamente con el de algunos de los SUV premium más reconocidos del mercado.

La presentación apuesta por la sencillez y la funcionalidad. Todo está diseñado para facilitar la interacción con el vehículo y crear una atmósfera de confort y refinamiento durante cualquier desplazamiento.

Calidad, tecnología y una experiencia de conducción muy cuidada

Más allá de la estética, el Mazda CX-60 destaca por ofrecer una experiencia de uso especialmente equilibrada. El espacio interior resulta generoso y permite viajar con comodidad tanto en las plazas delanteras como en las traseras. Esta amplitud lo convierte en una opción perfectamente válida para familias que necesitan un vehículo práctico para el día a día.

El maletero también figura entre sus puntos fuertes. Su capacidad permite afrontar viajes largos con equipaje abundante sin comprometer la comodidad de los ocupantes, reforzando así el carácter versátil del conjunto.

Llama especialmente la atención la calidad de rodadura. Mazda ha trabajado intensamente para ofrecer un elevado nivel de confort sin perder precisión en la conducción. El resultado es un SUV que transmite una sensación de refinamiento poco habitual fuera del segmento premium tradicional.

La tecnología también desempeña un papel protagonista. El CX-60 incorpora una amplia dotación de asistentes a la conducción, sistemas multimedia avanzados y soluciones de conectividad que permiten disfrutar de una experiencia moderna y completa.

Por otro lado, la gama mecánica incluye opciones electrificadas que mejoran la eficiencia y reducen el consumo sin renunciar a unas prestaciones competitivas. Esta estrategia responde a las nuevas demandas del mercado y amplía todavía más el atractivo del modelo.

No es ningún secreto que Mazda lleva años acercándose al territorio premium. Con el CX-60, la marca japonesa ha conseguido desarrollar un SUV capaz de competir directamente con modelos como el BMW X3 o el Mercedes-Benz GLC. Su diseño elegante, una calidad interior sobresaliente, una experiencia de conducción muy refinada y un posicionamiento más accesible lo convierten en una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un vehículo de alta gama sin asumir el coste habitual de las marcas premium tradicionales.