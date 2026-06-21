Más bonito que el BMW X3 y, para la mayoría, mejor

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 03:41h.

Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

El nuevo BMW es, para muchos, es el menos bonito de la marca

Compartir







Cuando alguien piensa en un SUV premium suele mirar primero a BMW, Mercedes o Audi. Son las marcas que dominan el segmento desde hace años. Sin embargo, existe una alternativa japonesa que cada vez convence a más conductores. Se llama Lexus NX y combina lujo, tecnología y eficiencia sin obligar a pagar las cifras que exigen muchos fabricantes alemanes.

El BMW X3 y el Mercedes GLC arrancan por encima de los 60.000 euros en muchas de sus versiones. El Lexus NX juega en la misma liga, pero con una tarifa mucho más razonable. Actualmente puede adquirirse desde 54.050 euros al contado o 51.100 euros financiado, una diferencia importante para quienes buscan un SUV de prestigio sin disparar el presupuesto.

PUEDE INTERESARTE El nuevo BMW es el familiar más espectacular que ha fabricado BMW y supera a modelos más caros

Diseño japonés muy futurista y elegante

Parte de su éxito está en el diseño. Lexus ha conseguido crear un modelo que llama la atención sin recurrir a soluciones extravagantes. La enorme parrilla frontal, las ópticas afiladas y una carrocería musculosa le otorgan una personalidad propia. Frente a muchos SUV premium que empiezan a parecerse entre sí, el NX mantiene una identidad muy reconocible.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este BMW es un icono

También destaca por su enfoque práctico. Con 4,66 metros de longitud ofrece un habitáculo amplio y cómodo para cinco ocupantes. El maletero alcanza los 549 litros, una cifra que permite afrontar viajes familiares con total tranquilidad. Además, el aislamiento acústico y la calidad de rodadura son dos de los aspectos más valorados por sus propietarios.

Así es el Lexus NX más económico

Bajo el capó encontramos la mecánica 350h, una de las más demandadas de la gama. Combina un motor gasolina de 2,5 litros con un sistema eléctrico para desarrollar 242 CV. Dispone de cambio automático y consigue un equilibrio sobresaliente entre prestaciones y consumo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos, alcanza los 200 km/h y homologa un gasto medio de solo 5,7 l/100 km.

El equipamiento no se queda corto. Cumple de sobras con las expectativas. El acabado Premium+ ya incorpora llantas de 18 pulgadas, pantalla táctil de 14 pulgadas, navegación online, acceso sin llave, portón eléctrico y sensores de aparcamiento. Todo ello acompañado por materiales de gran calidad y un nivel tecnológico a la altura de los mejores del segmento.