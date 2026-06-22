Yamaha tiene una moto ideal para viajar con total comodidad

Coches y Motos 22 JUN 2026 - 11:54h.

Logró recibir la ansiada homologación Euro 5+, algo que en estos momentos es esencial

Yamaha tiene la que, para muchos, es la trail más bonita de la historia

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Si estás interesado en conseguir una moto que sea cómoda y perfecta para hacer viajes de todo tipo, en Yamaha encontrarás la respuesta que buscas. Allí disponen de varios modelos que son muy llamativos, pero nos queremos detener en uno en especial, que nos gusta más que el resto. Y es que la Tracer 9 GT cuenta con una magnífica reputación gracias a sus capacidades y a su equilibrio, sumado a un precio que no puede ser más accesible.

La última actualización que sufrió, hace menos de un año, fue muy importante, y con una serie de cambios tan llamativos como el diseño de la carrocería, las botoneras actualizadas, las luces cuneteras, la función de frenada de emergencia o el parabrisas con regulación electrónica. Además, logró recibir la ansiada homologación Euro 5+, algo que en estos momentos es esencial. Es una moto cómoda y bonita, con un depósito de combustible que alcanza los 19 litros de capacidad, y que promete una gran autonomía.

En el corazón de la moto nos topamos con un propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 119 CV y un par máximo de 93 Nm, unas cifras astronómicas. Asimismo, cuenta con cinco modos de conducción, quickshifter, control de velocidad de crucero y muchas más ayudas para facilitarte la vida. El consumo declarado es de cinco litros por cada 100 kilómetros, y la instrumentación se completa con una pantalla TFT de siete pulgadas.

La Yamaha Tracer 9 GT puede ser tuya por un total de 16.399 euros

Para adquirir en propiedad la Yamaha Tracer 9 GT, lo único que se necesita es acudir al concesionario más cercano, y pagar un total de 16.399 euros, que nos parece una cantidad muy asumible. No lo dudes más y aprovecha la oportunidad.