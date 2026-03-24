Más equilibrada que la KTM 890 SMT y, para muchos, más eficiente que la Yamaha Tracer 9

Coches y Motos 24 MAR 2026 - 20:48h.

Descubrimos todos los detalles de la BMW F 900 XR 2025

KTM detecta vibraciones en el motor

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Si estabas pensando en comprar una moto de gran cilindrada, tenemos localizada una que puede ser precisamente todo lo que buscas. Porque es más equilibrada que la KTM 890 SMT en cuanto a prestaciones y a equipamiento, y también más eficiente que la Yamaha Tracer 9, por lo que es una compra muy interesante de realizar. Se trata de la BMW F 900 XR 2025, que nos ha dejado a todos sin palabras, y que es un verdadero 10 sobre 10.

Para empezar, cuenta con una estética realmente deportiva, con una ergonomía mejorada, para que vayas cómodo en todo momento. Y entre sus principales características, queremos destacar que cuenta con puños calefactables de serie, ABS Pro, también de serie, control de par de arrastre del motor, control dinámico de tracción, toma USB, homologación Euro 5+… y lo mejor de todo es el propulsor que equipa, que es toda una maravilla.

Es un bicilíndrico en línea de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de entregar una potencia de 105 CV, aunque también tiene una versión limitada para los usuarios que tienen el carné A2. Estas prestaciones pueden mejorar en caso de incluirle el escape Akrapovic, pagando un extra, y tiene tres modos de conducción, para que sientas la adrenalina cada vez que te subes a la moto. Por supuesto, también tiene una instrumentación mediante pantalla TFT de 6,5”, y sistema de llave por proximidad.

Puedes conseguir esta BMW F 900 XR 2025

En cuanto te decidas por la adquisición de esta BMW F 900 XR 2025, lo único que vas a tener que hacer es invertir un total de 12.590 euros, una cifra que está más que justificada y de la que resulta imposible que te llegues a arrepentir en algún momento de tu vida.