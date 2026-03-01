No es la Suzuki V-Strom 1050, ni la Yamaha Tracer 9, la todoterreno más buena, bonita y barata

Coches y Motos 01 MAR 2026 - 13:23h.

Llega desde China, y no podía hacerlo de la mano de otra marca que no fuera CF Moto

Si buscas una moto todoterreno que sea agradable y divertida de manejar, polivalente, y que reúna los tres requisitos indispensables, es decir, que sea buena, bonita y barata, entonces tenemos que hacerte una recomendación. Porque hemos encontrado una moto que no tiene absolutamente nada que envidiar a la Suzuki V-Strom 1050 ni a la Yamaha Tracer 9. Evidentemente, llega desde China, y no podía hacerlo de la mano de otra marca que no fuera CF Moto.

Y es que han creado una 800 MT Explore que nos ha maravillado en cuanto la hemos visto, y más todavía, al haber analizado con profundidad todos los detalles que la caracterizan. Es la versión actualizada y mejorada de la 800 MT, y combina una electrónica refinada, con un motor potente y un diseño sensacional. Es ideal para viajes de largo recorrido, ofreciendo fuerza, fiabilidad y un confort excepcional, e incorpora el equipamiento más completo.

Tiene un avanzado sistema de tracción, neumáticos Michelín de alto rendimiento, radar trasero RDS, pantalla táctil MMI de 8” con conectividad y muchas más cosas. El motor que equipa esta CF Moto 800 MT Explore es un bicilíndrico en línea, de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 95 CV y un par motor de 75 Nm. El chasis es increíblemente ligero, y los distintos modos de conducción que tiene optimizan la respuesta y el control en cualquier situación.

La CF Moto 800 MT Explore es lo mejor en relación calidad-precio

Cuándo veas el irrisorio coste que tiene esta CF Moto 800 MT Explore, no vas a poder evitar plantearte su adquisición. Y es que no siempre se presenta la oportunidad de adquirir algo así pagando tan solo un total de 10.995 euros, una cantidad irrisoria.