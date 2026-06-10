La respuesta de Mazda al Toyota RAV4 que está conquistando a los amantes de los SUV

Coches y Motos 10 JUN 2026 - 20:32h.

El mejor Mazda tiene una sorpresa guardada que te va a gustar

Mazda tiene el coche híbrido que menos consume

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Hay algo poco habitual en la gama del Mazda CX-60. La versión híbrida enchufable arranca en 45.953 euros al contado o 43.953 euros financiados, mientras que la variante diésel microhíbrida parte de 45.549 euros al contado o 43.549 euros financiados. Apenas 404 euros separan ambas propuestas. Una diferencia tan pequeña que está haciendo que muchos compradores replanteen completamente cuál es la versión más interesante.

Porque por ese pequeño incremento de precio se accede a una mecánica mucho más potente. El CX-60 PHEV combina un motor de gasolina 2.5 e-SKYACTIV y otro eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 327 CV y 500 Nm de par máximo. Además, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,8 segundos, alcanza los 200 km/h y puede recorrer hasta 63 kilómetros en modo completamente eléctrico.

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No solo impresiona su bloque mecánico

Las cifras son especialmente llamativas si tenemos en cuenta que hablamos de un SUV grande. El CX-60 mide 4,74 metros de longitud, cuenta con una generosa batalla de 2,87 metros y dispone de un maletero de 570 litros, ampliables hasta 1.726 litros. Es un vehículo pensado para viajar con comodidad, transportar equipaje y ofrecer un elevado nivel de confort en trayectos largos.

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Además, la versión híbrida enchufable no llega precisamente escasa de equipamiento. El acabado Exclusive-Line incorpora llantas de aleación de 20 pulgadas, acceso inteligente sin llave, asientos delanteros calefactados, volante calefactado, Head-Up Display proyectado en el parabrisas, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, iluminación LED específica y materiales interiores orientados a un público exigente.

Todo ello ayuda a explicar por qué muchos conductores lo consideran una alternativa especialmente atractiva frente al Toyota RAV4. Mazda apuesta por un enfoque diferente. Menos centrado en el volumen de ventas y más orientado a ofrecer una experiencia cercana a la de algunas marcas premium, pero manteniendo unos precios relativamente razonables.

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La versión diésel merece ser tenida en cuenta

Eso no significa que la versión diésel no merezca la pena. Al contrario. El bloque 3.3 diésel microhíbrido desarrolla 200 CV y 450 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y presume de un consumo medio de apenas 5,3 litros cada 100 kilómetros. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT, algo muy valorado por quienes recorren muchos kilómetros cada año.

Sin embargo, la escasa diferencia económica entre ambas mecánicas convierte a la versión enchufable en la gran protagonista de la gama. Más potencia, mejores prestaciones, capacidad para circular sin gastar combustible en muchos desplazamientos diarios y un equipamiento muy completo. Argumentos suficientes para entender por qué el Mazda CX-60 está conquistando a tantos amantes de los SUV.