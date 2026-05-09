Mejor, para muchos, que el Toyota RAV4 y más barato

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 08:07h.

239 CV de potencia, bloque autorrecargable, espacio para toda la familia y solo 5,5 lityros cada 100 km

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Kia Sportage se ha convertido en uno de los SUV más importantes del mercado. No solo es el modelo más vendido de Kia en España. También es uno de los pilares de la marca a nivel global. Y su quinta generación ha dado un salto enorme.

El Sportage actual luce un diseño futurista. Más moderno. Más agresivo. Y mucho más llamativo que antes. Un coche con mucha presencia. Para muchos, incluso más atractivo que el Toyota RAV4, especialmente por su interior y tecnología.

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Sus medidas lo sitúan en el corazón del segmento SUV compacto. Con 4,51 metros de largo y una batalla de 2,68 metros, ofrece mucho espacio interior. El maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.715 litros, es uno de sus puntos fuertes.

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Es el Kia más vendido en España y en todo el mundo

Además, el Sportage destaca por confort y comportamiento. Es cómodo, estable y fácil de conducir. Frente a rivales como el Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Mazda CX-5, ofrece un equilibrio muy conseguido.

Existen versiones gasolina, MHEV e híbridas enchufables. Pero en esta ocasión nos centramos en la versión HEV híbrida autorrecargable. La más equilibrada y que este mes de mayo ha bajado el precio. Parte desde 40.148 euros sobre catálogo, aunque en la web de Kia aparece anunciado desde 28.460 euros. Una cifra muy competitiva viendo todo lo que ofrece.

Así es el Kia Sportage HEV

Combina un motor gasolina 1.6 T-GDI con uno eléctrico. La potencia total es de 239 CV y 280 Nm. Y todo está asociado a un cambio automático de seis velocidades y tracción delantera.

Sus prestaciones son muy buenas. Hace el 0 a 100 en 7,9 segundos y alcanza 196 km/h. Además, homologa un consumo medio de solo 5,5 l/100 km. Una cifra muy competitiva para un SUV de este tamaño y potencia.

El acabado Concept ya incluye mucho equipamiento. Pantalla curva de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, Apple CarPlay y Android Auto, sensores delanteros y traseros y asistentes de seguridad muy completos. Todo de serie.

También incorpora frenada automática de emergencia con detección de peatones, mantenimiento de carril, detector de fatiga y reconocimiento de señales. Un nivel tecnológico muy alto para ser el acabado de acceso.