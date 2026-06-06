Mazda convierte en accesible el SUV más deseado de su gama de 2022

Coches y Motos 06 JUN 2026 - 11:37h.

Mazda pone un precio casi tan barato a la mejor versión como el de la de acceso

Mazda tiene el coche híbrido que menos consume

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Cuando el Mazda CX-60 llegó al mercado en 2022, muchos lo vieron como una declaración de intenciones. La marca japonesa quería demostrar que podía competir de tú a tú con fabricantes considerados premium. Y lo cierto es que lo consiguió. Desde entonces, este SUV se ha convertido en uno de los modelos más deseados de la gama Mazda gracias a su combinación de calidad, tecnología, confort y diseño.

Mazda siempre ha vivido un poco a la sombra de marcas como Audi, BMW o Mercedes. Sin embargo, quien se sienta al volante de un CX-60 descubre rápidamente que juega en una liga muy parecida. Los materiales transmiten una gran sensación de calidad. El aislamiento es sobresaliente. Y el comportamiento en carretera está entre los mejores de su categoría. Todo ello con un precio notablemente más contenido.

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Espacio para toda la familia, calidad premium y máxima eficiencia

Además, hablamos de un SUV de generosas dimensiones. Mide 4,74 metros de largo y ofrece una batalla de 2,87 metros. Eso se traduce en mucho espacio para los pasajeros y en un maletero que alcanza los 570 litros, ampliables hasta 1.726 litros. Una cifra que lo convierte en una alternativa muy interesante para familias que buscan amplitud sin renunciar a una imagen elegante.

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La buena noticia es que en 2026 el modelo ha rebajado su precio. La versión de acceso arranca en 45.549 euros al contado o 43.549 euros financiados. Utiliza un espectacular motor diésel de 3,3 litros asistido por tecnología MHEV, capaz de desarrollar 200 CV y 450 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y presume de la etiqueta ECO de la DGT. Además, homologa un consumo medio de apenas 5,3 litros cada 100 kilómetros, una cifra sorprendente para un SUV de este tamaño.

El acabado Prime-Line tampoco obliga a renunciar a nada importante. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, faros LED con lavafaros, sensores de aparcamiento, cámara trasera, control de ángulo muerto y un completo sistema multimedia Mazda Connect con ocho altavoces.

La mejor versión, tan accesible como el diésel

Sin embargo, hay un detalle especialmente llamativo. Por un precio incluso ligeramente inferior, 45.953 euros al contado o 43.953 euros financiados, Mazda ofrece la versión híbrida enchufable PHEV. Y aquí es donde muchos compradores encuentran la verdadera joya de la gama. Combina un motor de gasolina 2.5 con uno eléctrico para desarrollar 327 CV y 500 Nm de par máximo. Además, puede recorrer hasta 63 kilómetros en modo eléctrico y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,8 segundos.

A todo ello suma un equipamiento más completo gracias al acabado Exclusive-Line. Añade llantas de 20 pulgadas, acceso sin llave, asientos calefactados, volante calefactado, Head-Up Display, firma luminosa LED específica, sensores delanteros y traseros y detalles interiores de aspecto premium.