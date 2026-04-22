El nuevo Mazda es, para muchos, el más bonito de la marca

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 06:46h.

Máxima tecnología, casi 260 CV de potencia y casi 500 km de autonomía eléctrica

Más exclusivo que el Mazda3 y, para muchos, más innovador: el compacto que destaca frente a sus rivales

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El Mazda CX-6e marca un antes y un después en la marca japonesa. Supone el SUV que marca el camino hacia el futuro. Su diseño. Para muchos, es el Mazda más bonito jamás creado. Líneas limpias. Muy elegantes. Y una silueta que mezcla SUV y estilo coupé. Transmite calidad. Y también dinamismo.

Se enfrenta a modelos importantes. Como el Audi Q6 e-tron o el BMW iX3. También al futuro Volvo EX60. Pero lo hace con una propuesta distinta. Más emocional. Y con un marcado carácter premium. Sin disparar el precio.

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El Mazda del futuro ya está a la venta y de oferta

Sus dimensiones lo convierten en un SUV grande. Mide 4.850 mm de largo. Con una batalla de 2.902 mm. Esto se traduce en mucho espacio interior. Muy cómodo. Y un maletero de 468 litros, ampliable hasta 1.434 litros. Perfecto para familias. Y para viajar.

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En el apartado mecánico, la gama gira en torno a un bloque de 190 kW (258 CV). Con 290 Nm de par. Y tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Y alcanza 185 km/h. No busca ser radical. Pero sí equilibrado. Y muy agradable de conducir.

Casi 500 km de autonomía y un equipamiento muy top

La batería es de 78 kWh. De tipo LFP. Ofrece hasta 484 km de autonomía WLTP. Más que suficiente para la mayoría. Además, incluye bomba de calor. Mejora la eficiencia en invierno. Y reduce el consumo. Cuenta con etiqueta CERO.

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Toca hablar del precio. La gama arranca en 38.615 euros, tal y como figura en la web del fabricante. Una cifra que incluye 3.375 euros de adelanto del Plan Auto+.

El equipamiento hay dos acabados disponibles. Desde el acabado Takumi incluye pantalla de 26 pulgadas, Head-Up Display y asientos eléctricos calefactables y ventilados. También suma techo panorámico, iluminación ambiental y múltiples asistentes de conducción. Todo muy completo. Pero el salto al Takumi Plus no deja indiferente. Añade materiales más exclusivos, tapicería específica con acabados premium y una ambientación más cuidada. También incorpora asientos con más ajustes eléctricos y memoria, mejor sistema de sonido y hasta iluminación configurable con múltiples colores. Además, puede equipar retrovisores digitales, llantas de mayor tamaño y detalles únicos en el interior que elevan la sensación de calidad.