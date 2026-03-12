Es un precio promocional y hay acceso a ayudas del Plan Auto +

Por el nuevo Plan Auto+ los compradores de un coche eléctrico chino tendrán que pagar 675 euros más

El nuevo CX‑6e fusiona estilo, innovación tecnológica y sistemas avanzados de asistencia, consolidando a Mazda en la movilidad eléctrica premium. La marca japonesa inicia la preventa de su SUV eléctrico CX‑6e en España, con llegada prevista a concesionarios durante el verano de 2026. Esta segunda apuesta de cero emisiones de la marca en Europa sigue la estela del éxito del CX‑5 eléctrico. Durante la preventa, el modelo Takumi se ofrece desde 41.990 euros, sin incluir ayudas del Plan Auto +, con financiación y promociones especiales de lanzamiento.

El CX‑6e muestra la evolución más artística del diseño Kodo, con líneas fluidas, silueta atlética y proporciones equilibradas. Su interior, inspirado en el concepto japonés Ma, combina serenidad y ergonomía, materiales de alta calidad como Maztex –alternativa vegana al cuero– y sistemas que adaptan iluminación, asiento y accesos según la detección del conductor, siguiendo la filosofía Omotenashi.

Hasta 484 km de autonomía

En prestaciones, el SUV incorpora un motor eléctrico trasero de 258 CV y 290 Nm de par, ofreciendo aceleración lineal y conducción silenciosa. Su batería LFP de 78 kWh garantiza hasta 484 km de autonomía WLTP y permite carga rápida de hasta 195 kW, logrando un 10% a 80% en 24 minutos. También admite carga alterna a 11 kW, ideal para hogar y trabajo.

Mazda equipa el CX‑6e con tecnología de vanguardia: pantalla táctil panorámica de 26 pulgadas 5K, control gestual con siete funciones, reconocimiento de voz, retrovisores digitales (Takumi Plus) y sonido premium con 23 altavoces y amplificador de 1.280 W.

La seguridad y asistencia a la conducción incluyen Smart Brake Support, asistencia en tráfico, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril de emergencia, alerta de ángulo muerto y detección de niños, complementados por nueve airbags, radares, cámaras y sensores, configurando un ecosistema de seguridad integral.

Con el CX‑6e, Mazda combina diseño emocional, ingeniería inteligente y experiencia de conducción refinada, ofreciendo un SUV eléctrico premium altamente competitivo. La preventa permite a los clientes españoles reservar ya un vehículo que refuerza la apuesta de Mazda por la movilidad eléctrica y la innovación tecnológica en el segmento de cero emisiones.