Por el nuevo Plan Auto+ los compradores de un coche eléctrico chino tendrán que pagar 675 euros más

Si estás pensando en comprarte un coche eléctrico chino, esto te interesa

El freno regenerativo es clave para que los coches eléctricos aumenten su autonomía

En los últimos días, el coche eléctrico ha sido noticia en España. El motivo: el nuevo Plan Auto+. Este programa de ayudas sustituye al antiguo sistema de incentivos y pretende impulsar la compra de vehículos eléctricos. Sin embargo, también introduce nuevas condiciones que podrían afectar directamente al precio final de algunos modelos.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero un real decreto-ley que fija las bases de este nuevo plan. Además, se mantiene la deducción del 15 % en el IRPF, con una base máxima de 20.000 euros, hasta finales de 2026. La medida tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero, aunque todavía debe ser validada definitivamente en el Congreso.

Esto es lo que debes saber del Plan Auto+

El Plan Auto+ recupera las ayudas para comprar coches eléctricos nuevos de hasta nueve plazas. También incluye vehículos de segunda mano, siempre que sean vendidos por concesionarios o puntos oficiales y que su primera matriculación sea posterior al 1 de enero de 2025. El Gobierno ha reservado 400 millones de euros para financiar este programa.

Los particulares podrán acceder a una ayuda máxima de 4.500 euros, mientras que las empresas podrán recibir incentivos para la compra de hasta diez vehículos. A diferencia de planes anteriores, este nuevo sistema elimina las ayudas por achatarramiento, algo que había sido habitual en programas como el Plan MOVES III.

La cuantía de la ayuda dependerá de tres factores conocidos como la fórmula “EEE”: eléctrico, económico y europeo. Para obtener la ayuda máxima de 4.500 euros deben cumplirse tres condiciones: que el coche sea 100 % eléctrico, que cueste menos de 35.000 euros sin IVA y que tanto el vehículo como la batería estén fabricados o ensamblados en Europa.

Si el coche es chino, la ayuda es menor

Aquí es donde surge la polémica. Si el coche no cumple el criterio “Made in Europe”, la ayuda se reduce. Esto afecta especialmente a muchos coches eléctricos fabricados en China. En esos casos, el comprador podría perder parte de la subvención, lo que en la práctica supone pagar hasta 675 euros más que si el modelo se produjera en Europa.

Además, si el vehículo cuesta entre 35.000 y 45.000 euros, la ayuda baja aún más. En ese caso solo se concede el 15 % de la ayuda máxima, es decir 675 euros en lugar de 1.125 euros. Por encima de 45.000 euros no habrá ninguna subvención. Con estas nuevas reglas, el Plan Auto+ pretende impulsar la industria europea, pero también podría encarecer la compra de algunos eléctricos importados.