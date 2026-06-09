El nuevo Dacia es, para muchos, el más lujoso de la marca

Coches y Motos 09 JUN 2026 - 06:18h.

Llegará con una gama mecánica muy amplia, mucho espacio y un precio más que ajustado

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Durante años, hablar de Dacia era hablar de coches sencillos, prácticos y económicos. Esa fórmula le permitió conquistar a millones de clientes en toda Europa. Sin embargo, la marca rumana quiere ir mucho más allá. Tras el éxito del Bigster, ha presentado un modelo que supone un nuevo salto adelante. Se llama Dacia Striker y está llamado a convertirse en el vehículo más sofisticado y ambicioso jamás fabricado por la compañía.

El Striker llega como una propuesta completamente nueva dentro de la gama. No sustituye directamente a ningún modelo concreto, aunque recupera parte del espíritu familiar que en su día representó el desaparecido Logan MCV. La diferencia es que ahora lo hace con una imagen mucho más moderna, un planteamiento más atractivo y una calidad percibida superior a la que tradicionalmente asociamos con Dacia.

Dacia tiene listo el SUV más grande de la gama

Con 4,62 metros de longitud, se sitúa en la parte alta del segmento C. Su carrocería de tipo crossover combina una estética aventurera con un enfoque familiar. Gracias a una distancia entre ejes cercana a los 2,8 metros, promete un interior muy espacioso. Además, al contar únicamente con dos filas de asientos, el protagonismo recae en unas plazas traseras amplias y en un maletero de gran capacidad.

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El diseño es otro de los aspectos que más ha evolucionado. Dacia ha llevado la filosofía Stepway a un nivel superior. El resultado es un vehículo con más personalidad, líneas robustas y una presencia mucho más cuidada. No pretende competir con modelos premium, pero sí ofrecer una imagen que transmita una sensación de calidad superior a la habitual en la marca.

Dacia apuesta fuerte por la electrificación en el nuevo Striker

La gama mecánica también refleja esta evolución. El nuevo Striker apuesta exclusivamente por motores electrificados. Habrá versiones de gasolina con tecnología MHEV, alternativas alimentadas por GLP y variantes híbridas autorrecargables. Dependiendo de la configuración elegida, se podrá optar por cambio manual o automático. Incluso estarán disponibles algunas versiones con tracción total, algo cada vez menos habitual en este segmento.

Sus rivales serán numerosos. Desde familiares compactos como el SEAT León Sportstourer, el Skoda Octavia Combi o el Opel Astra Sports Tourer, hasta SUV como el MG HS o el Bestune T90. Sin embargo, el Striker jugará una baza fundamental: ofrecer mucho espacio, tecnología y eficiencia por un precio más contenido que la mayoría de sus competidores.

Aunque Dacia todavía no ha confirmado las tarifas definitivas para España, todo apunta a que arrancará por debajo de los 25.000 euros. Algunas estimaciones sitúan la versión básica cerca de los 22.000 euros, mientras que las más equipadas rondarán los 30.000 euros.