El nuevo Dacia es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 11 MAY 2026 - 09:14h.

Lo podrás comprar en junio y será uno de los Dacia más ambiciosos de la historia

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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Durante muchos años, Dacia fue una marca identificada como low cost. En realidad, es el secreto de su éxito. Coches sencillos, prácticos y baratos. Pero eso está empezando a cambiar. El futuro Dacia Striker promete convertirse en el modelo más ambicioso y atractivo que la firma rumana ha fabricado jamás.

Su presentación está prevista para junio, pero ya ha generado muchísimo interés. No es casualidad. El Striker representa una nueva etapa para Dacia. Una más moderna. Más tecnológica. Y también mucho más emocional desde el punto de vista del diseño.

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El Striker es, probablemente, el Dacia más ambicioso hasta la fecha

El nuevo crossover llegará para reforzar la presencia de la marca en el importante segmento C. Su misión será complementar al Dacia Bigster, aunque con una filosofía diferente. Tendrá una imagen más estilizada. Más dinámica. Y claramente inspirada en modelos de aspecto coupé.

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De hecho, algunos de sus rasgos recuerdan a coches bastante más caros como el Peugeot 408 o el Citroën C5 X. Su silueta combinará detalles de SUV y familiar. Todo ello con líneas mucho más suaves y aerodinámicas que las vistas hasta ahora en Dacia.

Además, será el Dacia de producción más grande jamás creado. Alcanzará unos 4,62 metros de largo y contará con una enorme batalla de 2,8 metros. Gracias a ello ofrecerá un interior muy espacioso y especialmente cómodo para familias.

A pesar de su tamaño, solo tendrá dos filas de asientos. Una decisión que permitirá disfrutar de unas plazas traseras amplias y un maletero enorme. El enfoque será claramente práctico. Muy pensado para viajar con comodidad y para el día a día.

Versiones mecánicas muy avanzadas, equipamiento de alto nivel y precios muy razonables

También mantendrá cierta capacidad fuera del asfalto. Tendrá una altura libre al suelo elevada y existirán versiones con tracción total 4x4. Aunque la mayoría apostará por configuraciones de tracción delantera mucho más enfocadas al uso urbano y carretera.

La gama mecánica será muy variada. Habrá motores gasolina electrificados, opciones adaptadas a GLP y variantes híbridas autorrecargables. Todas contarán con algún tipo de electrificación y lucirán la etiqueta ECO de la DGT.

Las potencias se moverán entre 140 y 155 CV. Dependiendo de la versión podrá asociarse a cajas de cambio manuales o automáticas. Además, se espera un comportamiento más refinado y confortable que en otros modelos de la marca.

En precio, Dacia quiere mantener su filosofía. Por eso, el Striker debería arrancar en torno a 22.000 euros y mantenerse por debajo de los 25.000 euros en sus versiones básicas.