La gran amenaza para la Yamaha MT-09 que muchos consideran más bonita y tecnológica

Coches y Motos 10 JUN 2026 - 00:31h.

Compartir







Hay una moto que a todos nos consigue enamorar en cuanto la vemos, y se trata de la Triumph Street Triple 765 R, que es un deleite para los cinco sentidos, y a la que cuesta encontrarle algún punto débil. No nos sorprende en absoluto que la coloquen a la altura de la Yamaha MT-09, o incluso por encima, al ser de las más bonitas y completas a nivel tecnológico que hay. Todo esto acaba por hacer de esta moto una de las mejores que se pueden conseguir en el mercado.

Es una naked maravillosa, que se renovó por completo hace un par de años, con numerosas mejoras en el apartado tecnológico y mecánico, además de incorporar un motor más potente y numerosas mejoras en el campo electrónico. En 2025 por fin logró recibir la ansiada homologación Euro 5+, y en este 2026 se le ha añadido un nuevo color al catálogo. Pero lo mejor de todo, lógicamente, está reservado para hablar del interior de la moto.

Ahí nos encontramos con un propulsor de tres cilindros, con una capacidad de 765 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia de 120 CV, con un par motor de 80 Nm. Gracias a la caja de cambios acortada, se logran unas fulgurantes subidas de vueltas para lograr un sonido tan característico, e incorpora quickshifter de serie y embrague anti-rebote. Además, tiene cuatro modos de conducción, ABS sensible a la inclinación y una pantalla TFT.

La Triumph Street Triple 765 R está disponible a partir de 11.095 euros

En caso de que quieras adquirir la Triumph Street Triple 765 R, no vas a necesitar desembolsar más que un total de 11.095, una cifra que puede aumentar en situación de los extras que quieras equiparle.