La nueva Triumph es la moto más bonita en la historia de la marca y deja KO a modelos más caros

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 06:18h.

Puede presumir de un motor más potente y de una serie de importantes mejoras en el apartado electrónico

La Triumph más pija, y más atractiva, de la historia

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En Triumph hay un modelo que difícilmente podría ser más bonito, y que se merece todo el reconocimiento del mundo. No nos sorprende para nada que mucha gente se atreva a considerar esta moto como la más bonita de la historia de la marca, y que prefieran decantarse por ella antes que por otros modelos que sean más caros. Y es que la Street Triple 765 R no tiene nada que envidiar a otros modelos, gracias a sus acabados y a su fantástico comportamiento.

Gracias a la importante actualización que sufrió en 2023, puede presumir de un motor más potente y de una serie de importantes mejoras en el apartado electrónico, y también ofrece la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2. En lo más destacado que se puede encontrar en esta moto, queremos mencionar el propulsor tricilíndrico de 765 centímetros cúbicos que monta, capaz de entregar una potencia de 120 CV y un par máximo de 80 Nm.

La respuesta es muy elástica y con un gran empuje desde el bajo y el medio régimen, con una caja de cambios acortada que consigue fulgurantes subidas de vueltas para disfrutar de su sonido tan característico. Incluye quickshifter y embrague anti-rebote de serie, además de cuatro modos de conducción, control de tracción y ABS sensibles a la inclinación, sin descuidar el sistema anti-wheelie. Y, por supuesto, no le falta la pantalla TFT con la información más importante.

El precio de la Triumph Street Triple 765 R es de 10.795 euros

Lo mejor de todo en esta Triumph Street Triple 765 R es que está disponible desde un precio muy apetecible para todo el mundo, que provoca que pueda ser tuya si desembolsas apenas un total de 10.795 euros. Una cifra que nos parece muy accesible.