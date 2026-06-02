Suzuki facilita el acceso a la moto más deseada de su catálogo
En Suzuki han hecho que una de sus motos más deseadas del catálogo sea más accesible y apetecible que nunca, lo que acaba por convertirla en una compra segura y sin ningún tipo de riesgo. Se trata de la V-Strom 650 XT, la versión más off-road, que nos consigue enamorar a todos, gracias a un motor fiable y divertido, capaz de ofrecer grandes prestaciones, además de un chasis muy difícil de mejorar, y de unos extras que nos consiguen dejar con la boca abierta.
El propulsor que equipa es un bicilíndrico en V que es capaz de rendir a una potencia de 70 CV a 8.800 revoluciones por minuto, y que cuenta con una serie de ayudas electrónicas importantes, entre las que destacan el control de tracción a tres niveles, uno enfocado al off-road, el low rpm assist y mucho más. Es versátil, con una fiabilidad mecánica asombrosa y un funcionamiento muy suave, lo que hace que tan solo reciba reseñas positivas.
Luce de manera impresionante por el pico de gato con el faro delantero en posición vertical, con una iluminación mediante bombillas halógenas, mientras que el trasero es LED. La instrumentación combina un reloj analógico para el cuentarrevoluciones con un par de pantallas multifuncionales de tecnología LCD, y nos parece uno de los modelos más llamativos que se pueden conseguir dentro de la firma japonesa, aunque es difícil quedarse con uno en concreto.
La Suzuki V-Strom 650 XT puede ser tuya
Si todavía no habías quedado lo suficientemente convencido con todo lo que ofrece la Suzuki V-Strom 650 XT, seguro que acabarás de hacerlo en cuanto conozcas su precio, que es de un total de 9.975 euros. Una cifra que se puede pagar sin excesivos problemas, y que queda totalmente amortizada.