El BMW X1 italiano es más barato, igual de bueno y, para la mayoría, más atractivo

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 19:21h.

Ser premium no implica necesariamente ser alemán, y este SUV lo demuestra

BMW tiene el SUV perfecto para ciudad

Compartir







No todos los SUV compactos premium tienen que ser alemanes. Alfa Romeo lleva tiempo demostrando que todavía sabe fabricar coches con mucha personalidad. Y el nuevo Junior es probablemente el mejor ejemplo. Un modelo compacto, moderno y muy llamativo. Un SUV pensado para quienes buscan algo diferente al clásico BMW X1 o al Audi Q2.

El diseño juega un papel fundamental. Alfa Romeo ha apostado por una carrocería llena de carácter. El frontal es agresivo. La parrilla “Scudetto” mantiene el ADN histórico de la marca italiana. También llaman la atención los faros LED, las líneas musculosas y unas proporciones muy deportivas. Mide 4.173 mm de largo, 1.781 mm de ancho y 1.532 mm de alto. Además, ofrece un maletero de hasta 1.265 litros.

Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

Muchos SUV premium buscan parecer sofisticados. El Junior intenta algo distinto. Quiere emocionar desde el primer vistazo. Y lo consigue. Frente a rivales como el Mercedes GLA, el Lexus LBX o incluso el BMW X1, el italiano transmite una imagen mucho más atrevida. También más juvenil. Alfa Romeo ha querido recuperar esa mezcla de elegancia y deportividad que siempre acompañó a sus modelos más icónicos.

PUEDE INTERESARTE Subaru recupera la esencia de sus modelos más míticos con un SUV moderno pensado para el día a día

La versión híbrida ligera ha reducido además su precio. Ahora aparece anunciada desde 25.292 euros financiados o 27.352 euros al contado. Unas cifras muy competitivas dentro del segmento premium. Bajo el capó encontramos un motor gasolina 1.2 turbo de tres cilindros, asistido por tecnología MHEV de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo.

PUEDE INTERESARTE Gonzalo Serrano se sube al Jeep Avenger 4xe, el SUV microhíbrido con tracción 4x4 y edición limitada inspirada en el Mont Blanc

El conjunto se asocia a un cambio automático de doble embrague con seis velocidades y tracción delantera. El Junior acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza los 206 km/h. También presume de un consumo contenido de solo 4,8 litros cada 100 kilómetros. Gracias a su sistema electrificado obtiene la etiqueta ECO de la DGT, algo muy importante para circular por ciudad.

También disponible con tracción total

Quienes busquen un extra de motricidad pueden optar por la versión con tracción total, disponible desde 31.993 euros financiados o 35.100 euros al contado. Además, Alfa Romeo ofrece varios acabados: Ibrida, Sprint, TI y Sport Speciale. Incluso el básico llega muy equipado. Incluye llantas de 18 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, climatizador automático, control de crucero adaptativo y pantalla multimedia de 10,1 pulgadas. También incorpora sensores de aparcamiento, faros LED, conectividad Alfa Connect, volante de cuero y distintos asistentes de seguridad.