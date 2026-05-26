Coches y Motos 26 MAY 2026 - 02:20h.

El nuevo SUV urbano de Skoda debuta en sociedad y está listo para plantar cara a los mejores

Skoda le pone ocho marchas al Karoq

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El mercado de los SUV eléctricos pequeños se está convirtiendo en uno de los más importantes de Europa. Todas las marcas quieren tener un modelo competitivo en esta categoría. Skoda no piensa quedarse atrás y ya tiene preparada una de sus grandes apuestas: el nuevo Epiq, un coche pensado para captar a quienes buscan un eléctrico práctico, moderno y razonablemente asequible.

La firma checa llevaba tiempo trabajando en este proyecto. Ahora ya es una realidad. El Epiq se sitúa por debajo del Skoda Elroq y entra directamente en la pelea con modelos como el Renault 4 eléctrico o el Kia EV2. Su objetivo es claro: convertirse en uno de los SUV urbanos más interesantes del mercado europeo.

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El nuevo Skoda Epiq ya es una realidad

Uno de los aspectos más llamativos es su diseño. Skoda abandona parte de las formas clásicas de la marca y apuesta por una imagen mucho más moderna. El frontal utiliza una firma luminosa en forma de T, mientras que la carrocería combina líneas rectas con detalles musculosos. El resultado transmite robustez sin perder un aire tecnológico.

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También sorprende por espacio interior. A pesar de medir solo 4,17 metros de largo, ofrece una distancia entre ejes de 2.601 mm. Además, el maletero es de 475 litros, añadiendo un pequeño compartimento delantero de 25 litros.

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La tecnología tendrá mucho protagonismo. El conductor contará con instrumentación digital y una gran pantalla central de 13 pulgadas. Desde ella se controlarán prácticamente todas las funciones del vehículo. Además, el sistema multimedia permitirá gestionar remotamente la carga o ciertas funciones del coche mediante la aplicación MySkoda.

Mecánicas de hasta 210 CV

La oferta mecánica estará formada por varias versiones eléctricas. Habrá motores desde 116 CV hasta 210 CV, siempre asociados a tracción delantera. Las baterías serán de 37,5 kWh y 51,5 kWh, dependiendo de la versión. En el mejor de los casos, el nuevo Epiq podrá alcanzar hasta 441 kilómetros de autonomía WLTP.

El nuevo SUV eléctrico de Skoda se producirá en Pamplona, compartiendo instalaciones con otros modelos del Grupo Volkswagen. Con esta propuesta, Skoda busca atraer a quienes quieren un eléctrico funcional, espacioso y eficiente sin tener que pagar precios desorbitados. Y viendo sus cifras, tiene argumentos muy serios para complicarle mucho las cosas al Renault 4.