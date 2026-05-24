Volvo mantiene su diseño más reconocible en un SUV eléctrico que destaca por su tecnología interior

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 07:16h.

El SUV urbano premium asequible para los más urbanitas

El nuevo Volvo es, para muchos, el más bonito de la marca

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Volvo ha sabido hacer algo muy complicado. Modernizar por completo su gama eléctrica sin perder la identidad visual que siempre ha caracterizado a la marca sueca. El nuevo Volvo EX30 es el mejor ejemplo. Un SUV compacto, futurista y tecnológico, pero que sigue transmitiendo esa imagen elegante y robusta tan típica de la firma escandinava. Además, no hay muchos SUV urbanos en el mercado premium, lo que le supone un valor añadido.

Desde su lanzamiento en 2023, el EX30 se ha convertido en uno de los modelos más interesantes de la marca. Su diseño mezcla superficies limpias, faros LED muy reconocibles y una silueta compacta con aspecto musculoso. Todo parece muy cuidado. Muy minimalista. Y al mismo tiempo bastante sofisticado para tratarse del SUV eléctrico más pequeño de la gama.

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Si buscas un SUV urbano premium, esta es la opción más inteligente del momento

Sus dimensiones lo convierten en una opción muy práctica para ciudad y carretera. Mide 4.233 mm de largo, 1.837 mm de ancho y 1.549 mm de alto. La batalla alcanza los 2.650 mm, mientras que el maletero ofrece entre 318 y 904 litros dependiendo de la configuración de los asientos. Un tamaño equilibrado para competir frente a modelos como el Peugeot e-2008, el Kia EV3 o el nuevo Ford Puma Gen-E.

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Uno de los aspectos más llamativos está en el interior. Volvo ha apostado por una presentación extremadamente tecnológica. El protagonismo absoluto recae sobre una gran pantalla central de 12,3 pulgadas, desde la que se controla prácticamente todo el vehículo. Además, incluye integración con Google Maps, Google Play Store y diferentes servicios digitales sin coste adicional durante los primeros cuatro años.

Así es el Volvo EX30 más económico de la gama

La versión de acceso ya ofrece unas prestaciones muy serias. Utiliza un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de par máximo asociado a una batería de 49 kWh útiles. Gracias a ello puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,7 segundos y alcanzar los 180 km/h. La autonomía homologada ronda los 335 kilómetros. Por encima existe otra variante mucho más potente, con 428 CV y cerca de 450 kilómetros de autonomía.

El precio también ha ayudado mucho a su éxito comercial. Actualmente, el Volvo EX30 arranca desde 27.950 euros según la web oficial de la marca. Además, la financiación incluye la instalación de un Wallbox doméstico capaz de cargar hasta 22 kW, con conectividad Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet para facilitar la gestión de la recarga desde casa.

El equipamiento de serie resulta bastante completo incluso en el acabado Essential. Incluye llantas de 18 pulgadas, sensor de lluvia, luces automáticas de carretera y sistema de iluminación Full LED. También añade múltiples asistentes de conducción y un interior muy refinado.