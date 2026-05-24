Alberto Cercós García 24 MAY 2026 - 17:51h.

Gonzalo Serrano descubre de primera mano las prestaciones del nuevo Jeep Avenger 4xe

Gonzalo Serrano prueba el coche más premium dentro de los SUV eléctricos, el Polestar 4

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El Jeep Avenger 4xe The North Face Edition pasó esta semana por 'Más Que Coches' de la mano de Gonzalo Serrano, que pudo conducir una de las versiones más especiales del SUV compacto de la marca estadounidense. Esta edición limitada, de la que solo se fabricarán 4.806 unidades en homenaje a la altura del Mont Blanc, apuesta por una imagen claramente aventurera y cargada de guiños al mundo de la montaña. “Mantiene viva la tradición de los coches aventureros de la marca”, comenta Serrano durante la prueba, fijándose en detalles como las siete lamas del frontal, las referencias topográficas repartidas por la carrocería o los contrastes en negro y amarillo presentes en el capó, el techo y los paragolpes. Todo ello en una carrocería de apenas 4,08 metros de largo que busca diferenciarse del resto de la gama Avenger.

Por dentro, el planteamiento sigue exactamente la misma idea. El habitáculo mezcla elementos prácticos con una ambientación inspirada en el alpinismo y las actividades al aire libre. Hay detalles amarillos en la tapicería, materiales lavables y referencias visuales al Mont Blanc en distintas zonas del salpicadero. Serrano destaca especialmente la facilidad de uso del sistema multimedia y la sensación de amplitud: “La pantalla central es muy larga, muy fácil de manejar”. El modelo incorpora además distintos modos de conducción para nieve, barro o tierra, y presume de un equipamiento muy completo prácticamente desde fábrica. Entre los elementos exclusivos aparecen una tienda de campaña, una bolsa resistente para acampadas, alfombrillas específicas y una botella reutilizable. “Es un coche para hacer cosas”, resume el periodista.

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Gonzalo Serrano, al volante del Jeep Avenger 4xe

En el apartado mecánico, el Avenger 4xe combina un motor gasolina tricilíndrico de 136 caballos con dos pequeños motores eléctricos, uno por eje, hasta alcanzar una potencia conjunta de 145 CV y disponer de tracción total. El sistema está asociado a una caja automática de seis velocidades y permite pequeñas maniobras en modo eléctrico a baja velocidad. Sobre el asfalto, el SUV alcanza 194 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos, con un consumo homologado de 5,4 litros cada 100 kilómetros. Pero donde realmente destaca es fuera del asfalto. Jeep anuncia una capacidad de vadeo de 40 centímetros y unos ángulos todoterreno poco habituales en el segmento. “Puedes pasar por encima de cualquier obstáculo sin problemas”, asegura Serrano tras conducirlo en terrenos complicados.

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El precio del Jeep Avenger 4xe North Face Edition parte actualmente de 34.200 euros con promociones, aunque sin descuentos roza los 39.700 euros. La marca apenas ofrece opciones adicionales, ya que prácticamente todo el equipamiento viene incluido de serie, salvo algunos colores específicos o el techo panorámico. Con neumáticos homologados para nieve, tracción total y una puesta a punto claramente enfocada al uso fuera del asfalto, Jeep busca posicionar esta edición especial como una alternativa distinta dentro del segmento de los SUV urbanos electrificados.