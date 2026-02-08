Jeep coloca el Avenger el podio de los eléctricos más vendidos en España
Las ventas de coches eléctricos aumentan casi un 30% en España en enero
Jeep tiene una de las mejores compras en España
El mercado del automóvil en España empieza 2026 con señales claras de cambio. En enero se matricularon 73.103 vehículos nuevos. Según datos de Anfac, el crecimiento es del 1,1% interanual. No es una explosión. Pero sí una base sólida para algo mayor.
La verdadera noticia está en los eléctricos. De ese total, 6.472 unidades fueron coches 100% eléctricos. El incremento es muy llamativo. Un crecimiento del 29,13% respecto al año anterior. La cuota de mercado sube hasta el 8,85%. El eléctrico ya no es marginal, empieza a ser protagonista.
Las ventas de coches eléctricos siguen creciendo en España
El ranking de enero lo confirma. En lo más alto aparece el Tesla Model Y. 447 unidades vendidas. Sigue siendo la referencia. Por imagen. Por autonomía. Por red de carga. Pero la sorpresa llega justo detrás.
Ahí se cuela el Jeep Avenger. 324 unidades. Segundo eléctrico más vendido del mes. Un dato enorme. Jeep no solo entra en el Top 3. Se instala en el podio. Y lo hace con un modelo urbano. Compacto. Y muy europeo.
El Avenger eléctrico ha sabido leer el mercado. Tamaño contenido. Diseño reconocible. Precio competitivo. Y una marca con identidad fuerte. Jeep ha logrado algo clave. Convertir un SUV pequeño en una alternativa real al utilitario eléctrico clásico. Y el público responde.
La lucha está muy apretada. El BYD Dolphin Surf suma 289 unidades. El KIA e-Niro se queda en 285. Muy cerca. También destacan el Mercedes EQA con 224 y el KIA EV3 con 207. El Top 10 está más abierto que nunca.
Completan la lista nombres importantes. BYD Atto 2, Toyota bZ4X, Mercedes CLA eléctrico y BYD Sealion 7. Todos con cifras muy parejas. Pero el mensaje es claro. Jeep ha dado un golpe encima de la mesa. El Avenger ya no es promesa. Es realidad. Y su puesto en el podio confirma que el eléctrico, cuando encaja bien, sí vende en España.
Top 10:
- Tesla Model Y: 447 unidades vendidas.
- Jeep Avenger: 324 unidades vendidas.
- BYD Dolphin Surf: 289 unidades vendidas.
- KIA e-Niro: 285 unidades vendidas.
- Mercedes EQA: 224 unidades vendidas.
- KIA EV3: 207 unidades vendidas.
- BYD Atto 2: 203 unidades vendidas.
- Toyota bZ4X: 178 unidades vendidas.
- Mercedes CLA: 172 unidades vendidas.
- BYD Sealion 7: 169 unidades vendidas.