Jeep coloca el Avenger el podio de los eléctricos más vendidos en España

Coches y Motos 08 FEB 2026 - 05:32h.

Las ventas de coches eléctricos aumentan casi un 30% en España en enero

Jeep tiene una de las mejores compras en España

Compartir







El mercado del automóvil en España empieza 2026 con señales claras de cambio. En enero se matricularon 73.103 vehículos nuevos. Según datos de Anfac, el crecimiento es del 1,1% interanual. No es una explosión. Pero sí una base sólida para algo mayor.

La verdadera noticia está en los eléctricos. De ese total, 6.472 unidades fueron coches 100% eléctricos. El incremento es muy llamativo. Un crecimiento del 29,13% respecto al año anterior. La cuota de mercado sube hasta el 8,85%. El eléctrico ya no es marginal, empieza a ser protagonista.

PUEDE INTERESARTE Jeep firma la desaparición del Wrangler

Las ventas de coches eléctricos siguen creciendo en España

El ranking de enero lo confirma. En lo más alto aparece el Tesla Model Y. 447 unidades vendidas. Sigue siendo la referencia. Por imagen. Por autonomía. Por red de carga. Pero la sorpresa llega justo detrás.

Ahí se cuela el Jeep Avenger. 324 unidades. Segundo eléctrico más vendido del mes. Un dato enorme. Jeep no solo entra en el Top 3. Se instala en el podio. Y lo hace con un modelo urbano. Compacto. Y muy europeo.

PUEDE INTERESARTE Jeep tiene una de las mejores compras en España

El Avenger eléctrico ha sabido leer el mercado. Tamaño contenido. Diseño reconocible. Precio competitivo. Y una marca con identidad fuerte. Jeep ha logrado algo clave. Convertir un SUV pequeño en una alternativa real al utilitario eléctrico clásico. Y el público responde.

La lucha está muy apretada. El BYD Dolphin Surf suma 289 unidades. El KIA e-Niro se queda en 285. Muy cerca. También destacan el Mercedes EQA con 224 y el KIA EV3 con 207. El Top 10 está más abierto que nunca.

Completan la lista nombres importantes. BYD Atto 2, Toyota bZ4X, Mercedes CLA eléctrico y BYD Sealion 7. Todos con cifras muy parejas. Pero el mensaje es claro. Jeep ha dado un golpe encima de la mesa. El Avenger ya no es promesa. Es realidad. Y su puesto en el podio confirma que el eléctrico, cuando encaja bien, sí vende en España.

Top 10: