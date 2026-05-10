Más cómodo que el BMW X1 y con acabados de categoría superior: el SUV que está cambiando el segmento

Coches y Motos 10 MAY 2026 - 21:02h.

El SUV premium que nunca defrauda

BMW tiene el que es, para muchos, el mejor eléctrico para viajes largos

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El BMW X1 lleva años siendo una de las grandes referencias entre los SUV premium compactos. Un modelo muy valorado por comportamiento, imagen y tecnología. Sin embargo, tiene dos rivales directos muy duros de batir. Uno de ellos es el Audi Q3. El otro es el Mercedes-Benz GLA, modelo que nos ocupa en estas líneas.

Mercedes ha conseguido que el GLA se convierta en uno de los modelos más importantes de su catálogo. De hecho, fue el segundo coche más vendido de la marca en España durante 2025 y lo sigue siendo en 2026, solo por detrás del Mercedes GLC. Una cifra que confirma su dominio del mercado.

Lo mejor de Mercedes en tamaño compacto

Parte de ese éxito se explica por el diseño. El GLA transmite una imagen elegante y moderna. Tiene proporciones muy equilibradas. Y un interior más refinado que muchos rivales directos. Especialmente por calidad de materiales y sensación tecnológica.

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Sus medidas también encajan perfectamente en el segmento. Con 4,41 metros de largo y una batalla de 2,72 metros, ofrece un buen espacio interior sin resultar incómodo en ciudad. El maletero de 425 litros, ampliable hasta 1.420 litros, resulta además bastante práctico. Frente al propio BMW X1, al Audi Q3 o al Volvo XC40, el Mercedes destaca especialmente por suavidad de marcha. Suspensión cómoda. Muy buena insonorización. Y una sensación general muy premium. Todo ello desde 47.538 euros, el precio anunciado por Mercedes para la versión de acceso.

Así es el Mercedes GLA más económico

Estamos hablando de la denominada GLA 200. Utiliza un motor gasolina 1.3 turbo de cuatro cilindros con sistema MHEV de 48 voltios. Desarrolla 163 CV y 270 Nm de par máximo. Asociado a una caja automática de doble embrague y siete velocidades con tracción delantera.

Gracias a ello consigue unas prestaciones equilibradas. Hace el 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza 210 km/h y homologa un consumo medio de 6,7 litros cada 100 kilómetros. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.

El acabado Progressive ya incluye mucho equipamiento. Doble pantalla digital de 10,25 pulgadas, navegador conectado 3D, climatizador bizona y faros LED High Performance. También incorpora asientos calefactables y portón trasero EASY-PACK.

En seguridad y asistentes tampoco se queda corto. Suma frenado activo, detector de cambio involuntario de carril, sensores delanteros y traseros de aparcamiento y cámara trasera.