Más potente que el BMW X1 y, para algunos, más elegante que el Mercedes GLA
Algunos no lo consideran, pero tiene argumentos para codearse con los premium
Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo
Hay marcas que sorprenden. Y Mazda es una de ellas. Sin hacer demasiado ruido, ha conseguido crear modelos capaces de competir con firmas premium. El Mazda CX-60 es el mejor ejemplo. Un SUV grande, refinado y con una propuesta muy equilibrada.
Muchos lo comparan con el BMW X1 o el Mercedes GLA. Y no es casualidad. Este modelo destaca por su diseño elegante, su gran calidad interior y un nivel tecnológico muy alto. Todo ello con un precio más contenido que sus rivales alemanes.
El Mazda CX-60 apuesta por una estética sobria. Líneas limpias. Proporciones equilibradas. Es un coche que transmite clase y presencia. Un SUV pensado para quienes buscan algo diferente dentro del segmento premium.
Un tapado con carácter premium a tener muy en cuenta
En cuanto a tamaño, juega en otra liga. Mide 4.745 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.870 mm. Esto se traduce en un interior amplio y muy cómodo. El maletero ofrece 570 litros, ampliables hasta 1.726 litros, ideal para viajes largos.
El precio de acceso parte de 47.953 euros al contado o 45.893 euros financiados. Una cifra que lo posiciona muy bien frente a sus rivales. Ofrece más tamaño y más presencia por un coste similar.
La versión básica equipa un motor muy interesante. Se trata de un diésel 3.3 con tecnología MHEV, que desarrolla 200 CV y 450 Nm de par máximo. Va asociado a una caja automática de 8 velocidades y tracción delantera. Esta versión es más potente que la de acceso a la gama del X1, que se queda en 136 CV y no está electrificada.
Las prestaciones del japonés son destacables. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza 212 km/h. Además, el consumo medio se queda en 5,3 litros cada 100 km, con etiqueta ECO de la DGT.
El equipamiento también cumple con nota. El acabado Prime-Line incluye llantas de 18 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y un completo sistema de seguridad con control de ángulo muerto.
La versión híbrida enchufable también está de oferta
Y para los más exigentes, la versión híbrida enchufable también está de oferta. El CX-60 PHEV arranca en 49.349 euros al contado o 47.289 euros financiados, una cifra muy competitiva para todo lo que ofrece. Un modelo que, en el apartado mecánico, combina un motor gasolina y uno eléctrico para ofrecer 327 CV y 500 Nm de par. Una cifra claramente superior a muchos rivales.
Esta variante acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,8 segundos y ofrece hasta 63 km de autonomía eléctrica. Todo ello con un consumo muy bajo si se utiliza la batería. Una opción ideal para el día a día.
Además, el acabado Exclusive-Line añade más lujo. Incluye llantas de 20 pulgadas, head-up display, asientos calefactados y detalles interiores de gran calidad. Sensación premium en cada detalle.