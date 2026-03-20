Más potente que el BMW X1 y, para algunos, más elegante que el Mercedes GLA

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 01:19h.

Algunos no lo consideran, pero tiene argumentos para codearse con los premium

Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

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Hay marcas que sorprenden. Y Mazda es una de ellas. Sin hacer demasiado ruido, ha conseguido crear modelos capaces de competir con firmas premium. El Mazda CX-60 es el mejor ejemplo. Un SUV grande, refinado y con una propuesta muy equilibrada.

Muchos lo comparan con el BMW X1 o el Mercedes GLA. Y no es casualidad. Este modelo destaca por su diseño elegante, su gran calidad interior y un nivel tecnológico muy alto. Todo ello con un precio más contenido que sus rivales alemanes.

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El Mazda CX-60 apuesta por una estética sobria. Líneas limpias. Proporciones equilibradas. Es un coche que transmite clase y presencia. Un SUV pensado para quienes buscan algo diferente dentro del segmento premium.

Un tapado con carácter premium a tener muy en cuenta

En cuanto a tamaño, juega en otra liga. Mide 4.745 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.870 mm. Esto se traduce en un interior amplio y muy cómodo. El maletero ofrece 570 litros, ampliables hasta 1.726 litros, ideal para viajes largos.

El precio de acceso parte de 47.953 euros al contado o 45.893 euros financiados. Una cifra que lo posiciona muy bien frente a sus rivales. Ofrece más tamaño y más presencia por un coste similar.

La versión básica equipa un motor muy interesante. Se trata de un diésel 3.3 con tecnología MHEV, que desarrolla 200 CV y 450 Nm de par máximo. Va asociado a una caja automática de 8 velocidades y tracción delantera. Esta versión es más potente que la de acceso a la gama del X1, que se queda en 136 CV y no está electrificada.

Las prestaciones del japonés son destacables. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza 212 km/h. Además, el consumo medio se queda en 5,3 litros cada 100 km, con etiqueta ECO de la DGT.

El equipamiento también cumple con nota. El acabado Prime-Line incluye llantas de 18 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y un completo sistema de seguridad con control de ángulo muerto.

La versión híbrida enchufable también está de oferta

Y para los más exigentes, la versión híbrida enchufable también está de oferta. El CX-60 PHEV arranca en 49.349 euros al contado o 47.289 euros financiados, una cifra muy competitiva para todo lo que ofrece. Un modelo que, en el apartado mecánico, combina un motor gasolina y uno eléctrico para ofrecer 327 CV y 500 Nm de par. Una cifra claramente superior a muchos rivales.

Esta variante acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,8 segundos y ofrece hasta 63 km de autonomía eléctrica. Todo ello con un consumo muy bajo si se utiliza la batería. Una opción ideal para el día a día.

Además, el acabado Exclusive-Line añade más lujo. Incluye llantas de 20 pulgadas, head-up display, asientos calefactados y detalles interiores de gran calidad. Sensación premium en cada detalle.